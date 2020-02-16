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Dünya
Hasan DÖNMEZ-Uğur CAN/DHA
Haber Giriş: 16.02.2020 - 17:29,Son Güncelleme:/

İdlib'in köylerinde şiddetli çatışmalar

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İdlib'in köylerinde şiddetli çatışmalar

SURİYE’nin İdlib kentinin Mizanez ve Maarat al Naasan bölgelerinde muhalif gruplar ve rejim güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Sivillerin boşalttığı köylerdeki çatışmalara Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de zaman zaman ateş desteği veriyor.

İdlib’e bağlı Mizanez ve Maarat Al Naasan köylerinde rejim güçleri ile muhalif gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor. Rejim saldırıları nedeniyle daha önce sivillerin boşaltmak zorunda kaldığı Mizanez’de bulunan rejim güçleri ile muhalif gruplar arasında tank ve ağır silahlarla çatışmalar sürüyor. Muhaliflerin elinde bulundurduğu Maarat Al Naasan köyü de rejime bağlı jetler tarafından bombalanıyor. Öte yandan, TSK zaman zaman muhaliflere ateş desteği sağlıyor. Çatışmanın görüntüleri ise Demirören Haber Ajansı (DHA) kameralarınca kaydedildi.

İdlibin köylerinde şiddetli çatışmalar


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