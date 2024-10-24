İdlib’den yeni göç endişesi

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İsrail’in Suriye’ye yönelik olası geniş kapsamlı bir harekâtı, Suriye’de Beşar Esad karşıtı muhalif grupları da harekete geçirdi. İdlib’in kontrolünü elinde bulunduran Heyet Tahrir Şam’ın (HTŞ) Halep’i Esad’dan geri almak için geniş kapsamlı hazırlık yaptığı öğrenildi. Rusya ile Suriye rejim ordusu, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki bir çok noktaya saldırdı. Yeni bir çatışma ortamının oluşma ihtimali İdlib’de göç dalgası endişesini de beraberinde getirdi. Suriye’deki iç savaşın başlamasının ardından 4 milyonu aşkın insanın yaşadığı İdlib’de olası göç dalgasında en büyük etkilenecek ülke ise Türkiye.

TSK’DAN ASKERİ TAKVİYE

Rusya destekli Suriye Ordusu, 3 aylık aranın ardından İdlib’e yönelik hem havadan hem de karadan saldırılarını yoğunlaştırdı. Rus savaş uçaklarının, yaklaşık 3 aylık aranın ardından sonra muhaliflerin kontrolündeki İdlib’e yönelik hava saldırıları bölgede tansiyonu yükseltti. Rusya ve Suriye Ordusu, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki bir çok noktaya saldırdı. Halep’i Suriye rejiminden geri almak için harekete geçen HTŞ’ye yönelik başlayan son saldırılar 4 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapan İdlib’de yeni bir göç dalgasını tetikleyeceği endişesi yarattı. Çoğu, Türkiye sınırının sıfır noktasında barınan yerinden edilmiş sığınmacıların olası göçüne karşı Ankara harekete geçti. Bir taraftan Beşar Esad ile diyalog yolu açan Ankara’nın, gerginliğin azaltılması için de Rusya ve İdlib’i kontrolünde tutan HTŞ ile görüşmelere devam ettiği öğrenildi. Son gelişmelerin ardından Türkiye, İdlib ve Suriye’nin farklı bölgelerinde bulunan kontrol noktalarına yeni askeri takviyeler yaparak güçlendirdi.

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MUHALİFLERDE İÇ ÇATIŞMA

Ankara’nın, Şam yönetimi ile diyalog kurmasına muhalif eden Suriye Milli Ordusu (SMO) içerisindeki bazı gruplar arasında ise çatışmalar yaşandı. Kendini feshederek Suriye Milli Ordusu’na (SMO) dahil olması istenen Şukur el Şimal Tugayı (Kuzey Şahinleri) bunu reddetti. Bunun üzerine SMO içerisindeki diğer gruplar ile Şukur el Şimal arasında çatışmalar başladı. İçerisinde HTŞ’den ayrılan radikal grupların bulunan Şukur el Şimal ile SMO’daki diğer gruplar arasındaki çatışmalar Afrin ve Azez bölgelerinde şiddetlendi. Çatışmaların Suriye’nin kuzeyinde yayılması üzerine Türkiye devreye girerken, Şukur el Şimal’in lağvedilmesi kararı alındı.

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DÖRDE BÖLÜNMÜŞ ÜLKE

İç savaşın 13 yıldır devam ettiği Suriye, 4’e bölünmüş durumda. Rusya ve İran’ın desteklediği Beşar Esad rejimi Şam, Lazkiye, Halep gibi bölgeleri kontrolünde tutuyor. ABD’nin desteklediği terör örgütü PYD/YPG ise Rakka, Cezire, Menbiç, Deyrizor ve Kobani gibi bölgeleri, HTŞ ise İdlib’de hakimiyetini sürdürüyor. Türkiye’nin başta terör örgütü DEAŞ ve PKK olmak üzere terörden arındırdığı bölgeler Afrin, Azez, Cerablus, El Bab gibi bölgelerde ise Suriye Milli Ordusu (SMO) hakimiyet sürüyor.