İdlib’deki kamplarda mobil sağlık klinikleri hizmet veriyor

İç savaşın devam ettiği Suriye’de zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı kamplarda zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren sivillerin sağlık ihtiyaçlarını giderebilmek amacıyla İHH İnsani Yardım Vakfı ve İnsan Charity'nin imzaladığı iş birliği protokolünün ardından İdlib'in kırsalındaki Killi ve Harbenuş bölgelerine iki mobil sağlık kliniği yerleştirildi.



İHH İnsani Yardım Vakfına ait mobil sağlık kliniklerinde aile hekimi, kadın hastalıkları ve kamu sağlığı poliklinikleri ile laboratuvar bulunuyor.

Kliniklerde Suriyeli sivillere ücretsiz hizmet veriliyor.



İHH Suriye Çalışmaları Sağlık Birimi Sorumlusu Dr. İbrahim Tlass, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Killi ve Harbenuş kamplarında yaşayan siviller için iki mobil sağlık kliniğini faaliyete geçirdiklerini söyledi.



Tlass, virüs ve salgın hastalıklar başta olmak üzere birçok sağlık çalışmasının klinikler üzerinden yürütülmeye başlandığını belirterek "Her gün kadın hastalıkları polikliniğimizde 25, aile hekimliği polikliniğimizde 60, kamu sağlığı polikliniğimizde ise 25 kişiye sağlık hizmeti sunuyoruz. Her iki mobil kliniğimizde de laboratuvar düzenli olarak tahlil yapıyor." ifadesini kullandı

.

İHH tarafından Suriyeli savaş mağdurlarına yönelik sağlık desteklerinin süreceğini anlatan Tlass, iş birliği için İnsan Charity kurumuna teşekkür etti.