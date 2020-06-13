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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 13.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

İdlib’de TL de kullanılacak

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
İdlib’de TL de kullanılacak
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Suriye’deki yerel kaynaklar ile iç savaşla ilgili gelişmeleri aktaran internet siteleri, İdlib vilayetindeki geçici yönetimin, bölgede Türk Lirası (TL) kullanma kararı aldığına dair resmi bir açıklama yaptığını duyurdu.

Bu açıklamaya göre İdlib’deki yönetim kapsamında çalışanlara da maaşları Türk Lirası olarak ödenecek. ABD’nin Suriye’ye yönelik 17 Haziran’da yürürlüğe girmesi beklenen ‘Sezar Suriye Sivil Koruma’ yasası nedeniyle Suriye Lirası, nisan ayından beri yüzde 70 değer kaybetti. Bu arada Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad dün ülkede şiddetlenen ekonomik kriz nedeniyle Başbakan Imad Hamis’i görevden aldı.

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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