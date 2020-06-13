İdlib’de TL de kullanılacak

Bu açıklamaya göre İdlib’deki yönetim kapsamında çalışanlara da maaşları Türk Lirası olarak ödenecek. ABD’nin Suriye’ye yönelik 17 Haziran’da yürürlüğe girmesi beklenen ‘Sezar Suriye Sivil Koruma’ yasası nedeniyle Suriye Lirası, nisan ayından beri yüzde 70 değer kaybetti. Bu arada Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad dün ülkede şiddetlenen ekonomik kriz nedeniyle Başbakan Imad Hamis’i görevden aldı.