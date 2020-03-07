İdlib’de sükûnet

TÜRKİYE ile Rusya arasında cuma günü yapılan anlaşma gereği alınan ateşkes kararı sonrasında dün İdlib kent merkezinde sessizlik hâkimdi. Silahların susması üzerine halk sokaklarda rahat rahat alışveriş yaptı. İlk kez uçakların gökyüzünde olduğunu haber veren sirenler çalmadı. Gökyüzünde ne rejim ne de Rus uçakları vardı. Bombardımanların durması üzerine M-4 karayoluna yakın olduğu için daha önce yoğun çatışmaların yaşandığı Sarmin kasabası sakinleri kasabaya geri dönerek evlerini inceledi. Harabeye dönen kasabanın sokaklarında gezen siviller bir yandan kasabaya yapılan bombardımanın şiddetini anlamaya çalışırken diğer yandan evlerine girerek taşınabilir eşyalarını aldı.

‘GELDİĞİMDE EVİM YOKTU’

Son çatışmalardan önce yaklaşık 15 bin nüfusa sahip kasabanın sakinlerinin tamamı İdlib ve çevresine göç etti. Çadırlara, okullara ve fabrikalara sığınan Serakib sakinleri, zor şartlarda hayatlarını sürdürdüğü için evlerinden alabilecekleri birkaç parça eşyanın kendileri için çok değerleri olduğunu belirtti. Evinden birkaç parça eşya almak için oğluyla kasabaya gelen Nebil Mateil ise evinin tamamen harabeye döndüğünü gördü.

Gördüğü manzara sonrasında Mateil duygularını, “Esad güçleri Serakib’i aldıktan sonra burayı bombalamaya başladı. Ben de eşimi ve dört çocuğumu yanıma alarak İdlib merkeze göç ettim. Orada bir yakınımızın yanında kalıyoruz. Yanımıza hiçbir şey alamamıştık. Dün ateşkes ilan edilince eşyaları almak için oğlumla buraya geldim. Evimizin enkaza dönmüş olduğunu gördük. Bu yüzden eşyalarımızı dahi çıkaramadık” dedi.

Yakında Sarmin’e geri döneceklerini söyleyen Hasan Karanuk ise şu şekilde konuştu:

GÜVENLİ OLURSA GİDENLER DÖNER

“Sarmin eskinden insanların sokaklarında alışveriş yapıp yemek yediği bir yerdi. Şimdiki halini görüyorsunuz. Evlerin çoğu enkaza dönmüş durumda. Bizim evimizde bir hasar yok. Bugün dönüp evimizi kontrol ettik. Yakında geri döneceğiz. Eğer tekrar çatışmalar başlamaz ve böyle devam ederse her şey zamanla düzelir. O zaman insanlar Sarmin’in güvenli olduğunu düşünecekleri için dönecekler.”

Öte yandan ateşkes sonrasında Fırat Kalkanı bölgesindeki Afrin, Azez ve Mare gibi güvenli bölgelere sığınan İdliblilerde de dönüş yaşandığı belirtiliyor.

Esad rejiminin aralık ayı ortasından bu yana şiddetlendirdiği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce sivil hayatını kaybederken, 1 milyona yakın kişi İdlib’in güneyinden Türkiye sınırına doğru göç etmek zorunda kalmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 34 şehit verdiği 27 Şubat saldırısı sonrasında TSK’nın başlattığı Bahar Kalkanı harekâtı 2 binden fazla rejim unsuru etkisiz hale getirilmişti.

HÜRRİYET ATEŞKESİN İLK GÜNÜNDE BÖLGEDE

*Türkiye ve Rusya’nın perşembe-cuma gece yarısı itibarıyla başlattığı ateşkes sayesinde muhaliflerin kontrolündeki İdlib kent merkezinde dün sükûnet hâkim oldu. İnsanlar haftalar sonra ilk kez korkmadan sokağa çıkabildi.



*Civar yerleşimlerden İdlib’e sığınan Suriyeliler, evlerine geri dönüp eşyalarını alma fırsatı buldu. Suriyeliler artık ateşkesin kalıcı olmasını istiyor.