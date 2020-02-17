İdlib’de rejime kararlı direniş

SURİYE’de Esad rejimi ve İran destekli gruplar ile muhalifler arasında İdlib’in güney ve doğusu ile Halep’in batı kırsalında bir aydan bu yana şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Anadolu Ajansı’nın haberine göre çatışmalar ve muhaliflerin düzenledikleri karşı operasyonlar sonucunda rejim güçleri saflarında büyük zayiat yaşandı. Muhalifler, son bir haftada Esad rejimine ait biri İdlib’in güneyinde, diğeri de Halep’in batı kırsalında 2 helikopteri düşürdü.

5 TANK ELE GEÇİRİLDİ

Diğer yandan, bu ayın ilk iki haftasında rejime ait 12 araç, 24 tank, 8 uçaksavar rampası, 2 hafif zırhlı araç, 3 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 4 çok namlulu roketatar (ÇNRA), 2 insansız hava aracı (İHA) ve 2 adet iş makinası imha edildi, yüzlerce rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Aynı süre zarfında muhaliflerin, 5 tank, 3 ZPT, bir hafif zırhlı uçaksavar, bir iş makinası ve bir adet 106 milimetrelik top ele geçirdiği kaydedildi.

SALDIRILAR SÜRÜYOR

Son 24 saatte rejim güçleri ise, Rusya’nın hava desteği ile Halep’in batı kırsalında Kefer Naha, Mansura, Acil ve Uveycil köyleriyle Raşidin Şemaliyye ve Buhus İlmiyye bölgelerini ele geçirdi.

Türkiye, Rusya ve İran’ın katıldığı Mayıs 2017’deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi ve başkent Şam’daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 “gerginliği azaltma bölgesi” oluşturulmuştu. Ancak rejim ve İran destekli gruplar, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3’ünü Rusya’nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve sonrasında İdlib’e yoğunlaştı.

TEL ABYAD’DA PATLAMA

Suriye’de gözler çatışmaların şiddetlendiği İdlib’e çevrilmişken, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında, Barış Pınarı hârekat bölgesi içindeki Tel Abyad’da patlama meydana geldi. İşlek bir caddede araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu en az 4 sivil hayatını kaybetti.

MOSKOVA’DAN MESAJ

RUSYA Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, İdlib bölgesinde Şam rejiminin ele geçirdiği bölgelerde Türk gözlem noktalarının bulunmasına gerek kalmadığı dile getirdi. Münih Güvenlik Konferansı’na Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile birlikte katılan Bogdanov, “Suriye’nin İdlib bölgesinde bir dizi Türk gözlem noktası Suriye ordu birliklerinin kontrolü sağladığı bölgelerin içinde kalmıştır. Cephe hattı gerisinde kalan bu noktaların varlık göstermeye devam etmesi anlamsız hale gelmiştir” dedi. İdlib bölgesindeki fiili durumun, bugün Moskova’yı ziyaret edecek Türk heyetiyle Rusya arasında askeri açılarıyla da masaya yatırılacağını vurgulayan Bogdanov, “Pazartesi günü Türk heyeti Moskova’ya geliyor. İdlib’de oluşan durum askerler arasında ele alınacak” ifadelerini kullandı. (Nerdun HACIOĞLU)