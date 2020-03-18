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Haber Giriş: 18.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

İdlib’de korona testleri başlıyor

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İdlib’de korona testleri başlıyor
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) önümüzdeki günlerde Suriye’nin İdlib vilayetinde de koronavirüs testine başlamaya hazırlanıyor.

İdlib son haftalarda Esad rejimi ve müttefikleri ile muhalifler arasında şiddetli çatışmalara sahne olmuş, yüzbinlerce sivil Türkiye sınırına doğru göç etmişti. İngiliz Reuters ajansının haberine göre Suriye’de muhaliflerin elindeki bölgelerde bulunan sağlık merkezlerinin sadece yarısı faal. Yerinden edilmiş yaklaşık bir milyon kişi geçici kamplarda yaşıyor. DSÖ’nün Suriye bölge sorumlusu Dr. Rick Brennan, “Bu hafta testlere başlamak için gerekli teçhizatlara sahip olmayı umuyoruz. Çok kaygılıyız. Etraftaki tüm ülkelerde rapor edilmiş vakalar var” dedi.

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