İdlib'de insanlık dramı: Kamplarda kalan 2 çocuk donarak hayatını kaybetti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
56 kent alarmda: İstanbul için saat verildi56 kent alarmda: İstanbul için saat verildi#Meteoroloji
DSÖ son noktayı koydu... Flaş BA.2 açıklamasıDSÖ son noktayı koydu... Flaş BA.2 açıklaması#DSÖ
G.Saraya gece yarısı çalımı Beşiktaştan 4+1 yıllık sözleşme... Hemen Süper Lig ekibine kiralanacak...G.Saray'a gece yarısı çalımı! Beşiktaş'tan 4+1 yıllık sözleşme... Hemen Süper Lig ekibine kiralanacak...#Transfer
Arananlar listesindeki çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi'Arananlar listesindeki çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi'#Kış Kartalı Harekatı
Kübra nasıl düştü O kapı mühürlendiKübra nasıl düştü? O kapı mühürlendi#Kübra Ece
Bidenın en büyük sırrı deşifre olduBiden'ın en büyük sırrı deşifre oldu!#Biden
Davutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun canını sıkan öneriDavutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun canını sıkan öneri#Kılıçdaroğlu
Kentsel dönüşüm kredisinde önemli gelişme Karar Resmi GazetedeKentsel dönüşüm kredisinde önemli gelişme! Karar Resmi Gazete'de#Kentsel Dönüşüm
Putinden ABDye sert suçlama Ukraynadan bayraklı mesajPutin'den ABD'ye sert suçlama! Ukrayna'dan bayraklı mesaj!#Ukrayna
Koronavirüste yeni rekor Salgının başından bu yana bir ilkKoronavirüste yeni rekor! Salgının başından bu yana bir ilk#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbula ne yaptıysak biz yaptıkCumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'a ne yaptıysak biz yaptık#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Sihirbaz Campos sahnede Herkes transfer beklerken asıl hedef 70 milyon €...Sihirbaz Campos sahnede! Herkes transfer beklerken asıl hedef 70 milyon €...#Galatasaray
Ceylan Ertemin takıntılı hayran isyanıCeylan Ertem'in 'takıntılı hayran' isyanı#Ceylan Ertem
Evlilik teklifi olay olmuştu... Bu yüzük size iyi gelmediEvlilik teklifi olay olmuştu... 'Bu yüzük size iyi gelmedi'#Mehmet Dinçerler
O günden beri, iki tişörtüyle yatağa giriyorumO günden beri, iki tişörtüyle yatağa giriyorum#Ebru Şallı
HABERLERDünya Haberleri

İdlib'de insanlık dramı: Kamplarda kalan 2 çocuk donarak hayatını kaybetti

#Suriye#İdlib#Mülteci Kampı
İdlibde insanlık dramı: Kamplarda kalan 2 çocuk donarak hayatını kaybetti

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de yoğun kar yağışının vurduğu mülteci kamplarında kalan 2 bebek donarak hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yüzlerce mülteci kampı yıkıldı.

Savaş nedeniyle yerinden edilen Suriyelilerin kaldığı kamplardaki çadırları vuran şiddetli yağışta ısınma imkanları olmayan aileler yaşamlarını sürdürmek için dondurucu soğuklarla mücadele ediyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ve yerel kaynaklara göre İdlib'in kuzeyindeki Laith ve Al-Jabal kampında kalan biri 7 günlük, diğeri 2 aylık kız çocuğu donarak hayatını kaybetti.

Fatima adındaki 7 günlük bebeğin kaldırıldığı Al Rahman Hastanesi'nden doktor Fadi Hallak, bebeğin hastaneye getirildiğinde renginin mavi olduğunu söyleyerek, "Bir hafta önce burada herhangi bir komplikasyon olmadan doğmuştu. Ama ne yazık ki son günlerde etkili olan dondurucu soğuktan yaşamını yitirdi" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Amina Salameh adındaki 2 aylık bebeğin ise hastaneye vardığında nabzının attığını belirten doktor Hallak, "Maviydi ve nabzı yavaştı. Onu sıcak tutmaya ve beslemeye çalıştık” dedi.

Hallak, küçük Salameh'in de tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Suriye#İdlib#Mülteci Kampı

BAKMADAN GEÇME!

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan
Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

#Selin Şekerci
Kübra nasıl düştü

Kübra nasıl düştü?

#Kübra Ece

BAKMADAN GEÇME!

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan
Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

#Selin Şekerci
Kübra nasıl düştü

Kübra nasıl düştü?

#Kübra Ece