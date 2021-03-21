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Dünya
AA
Haber Giriş: 21.03.2021 - 13:00 | Son Güncelleme:

İdlib'de hastaneye top saldırısı! Ölü ve yaralılar var

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İdlib'de hastaneye top saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Esad rejimi ve destekçisi İran'ın kontrolündeki terörist grupların, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkesi ihlal ederek, hastaneye top ateşiyle gerçekleştirdiği saldırıda biri çocuk 6 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Medya Ofisi Sorumlusu İbrahim Ebu Layis, yaptığı açıklamada, Esad güçlerinin El Eterip ilçesindeki hastaneye karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırı sonucu aralarında bir çocuk ve bir kadının bulunduğu 6 sivilin hayatını kaybettiğini aktaran Ebu Layis, 4’ü ağır 15 kişinin de yaralandığını söyledi.

Ebu Layis, sivil savunma ekiplerinin yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdığını ifade etti.

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