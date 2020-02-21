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Haber Giriş: 21.02.2020 - 11:07,Son Güncelleme:/

İdlib'de göç hız kesmeden devam ediyor

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İdlib'de göç hız kesmeden devam ediyor
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Suriye'nin İdlib şehrindeki saldırılardan kaçan siviller Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmeye devam ediyor

Suriye’nin İdlib kentindeki saldırılardan kaçan siviller, Türkiye sınır hattındaki kamplar bölgesi ve teröristlerden temizlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine doğru göç ediyor.


Rusya ve Esad rejimine ait savaş uçaklarının bombardımanı nedeniyle İdlib'den kaçan siviller, Türkiye sınırına doğru göç etmeye devam ediyor. Ocak 2019'dan beri Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 2 milyona ulaştı. İdlib'deki kampların dolması, yeni çadır kurulacak alan ile altyapının bulunmaması nedeniyle binlerce sivil, sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor.

Saldırılardan kaçarak evsiz kalan binlerce aile yardım bekliyor. Suriyelilerin bazıları eşyalarını kamyonet ile taşırken bazıları da motosiklet üzerinde taşıyabildikleri eşyalarıyla göç etmeye çalışıyor. Göç edenlerin büyük kısmı, Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesine gelirken bir kısmı da Türkiye’nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sığınıyor.


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