İdlib’de Esad rejimi ateşkesi ihlal etti: 10 ölü

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırının İdlib’in 25 km güneybatısındaki Iblin köyüne gerçekleştirilen füze atışıyla başladığını aktardı.

‘EN KANLI SALDIRI’

Gözlemevi yetkilileri, son ihlalin 15 aylık ateşkes süresince gerçekleşen en kanlı saldırı olduğunu kaydetti. Bölgede görevli AFP haber ajansı muhabiri, en az bir çocuk ile bir kadının da öldüğü saldırıda bazı evlerin yıkıldığını ve arabaların küle döndüğünü aktardı.

Bölge sakinlerinden Ibrahim Harmoush, AFP’ye yaptığı açıklamada, sabaha bombardıman sesi ile uyandıklarını söyledi. Öte yandan muhaliflere ait uçak gözlemevi, Rusya’ya ait olduğunu bildirdiği savaş uçaklarınca dün sabah erken saatlerde İdlib’in güneyindeki Mozara, Belyun, Fattira ve Keferavid köylerine hava saldırısı düzenlendiğini aktardı.

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