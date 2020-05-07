İdlib'de, ateşkesten sonra evlerine dönen siviller, yıkıntılar üzerinde iftar yapıyor

Esed rejimi ve destekçileri tarafından, özellikle İdlib kenti ile aralarında Ariha ilçesi de olmak üzere birçok yerleşim alanına yapılan saldırılarda evlerini ve yıllardır yaşadıkları topraklarını terk eden ailelerden bazıları, Tükiye ile Rusya arasında 6 Mart'ta varılan ateşkesten sonra yuvalarına döndü.



Yaklaşık 2 milyon sivilin terk ederek Türkiye sınırına yakın bölgelere göç ettiği dönemde, Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde uygulanmak üzere anlaşmaya vardığı, ateşkes sürecinde başlayan çatışmasızlıkla birlikte bazı aileler evlerine geri dönmeyi tercih etti.



Geldikleri şehirlerinde yerle bir edilen evlerinde yaşam mücadelesi veren ve ayakta durmaya çalışan siviller, ramazan ayında molozların üzerinde tuttukları oruçlarını açarak ibadetlerini sürdürüyor.





BEYAZ BARETLİLER PAYLAŞTI



Bölgede sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretliler tarafından paylaşılan fotoğraflar evlerine dönenlerin yaşamlarını gözler önüne serdi. Yıkılan ve adeta kullanılmaz hale gelen evlerinin damında kadını, erkeği çocuğu iftar sofrasında oruçlarını açanların görüntüleri kamuoyu ile paylaşıldı.



Beyaz Baretliler, evlerine dönmeyi tercih edenlerin yanında olduklarını ve onlara her türlü desteği verdiklerini belirtti.



ATEŞKES SÜRECİ



Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde uygulanmak üzere anlaşmaya vardığı ateşkes süreci 6 Mart 2020 tarihinde başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya'nın başkenti Moskova'da sağlanan mutabakat çerçevesinde, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes yürürlüğe girmişti.