Türkiye sıfırdan yepyeni bir şehir kurdu... İdlib’de 50 bin konutluk yeni kent

Türkiye’nin içsavaştan evlerini terk ederek kaçan Suriyeli sığınmacıların barınmaları için İdlib’de başlattığı 50 bin konut inşasında sona gelindi. Türkiye sınırına 5 kilometre uzaklıktaki Meşhed Ruhin Bölgesi’nde adeta yeni bir şehir kuruluyor.

300 BİN SIĞINMACI

Yapımına başlanan 50 bin briket evin yüzde 80’lik bölümü tamamlandı. Çadırlarda, kamplarda zor şartlar altında kalan 300 bin Suriyeli sığınmacı buraya yerleştirilecek. Hürriyet, 2021 yılında Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yapacak bölgeye girdi. Kurulan yeni İdlib’de barınmanın yanı sıra sığınmacılar için okul, hastane, çocuklar için oyun parkları yapılıyor, çarşılar kuruluyor. Suriye’nin kuzeybatısında yer alan Hatay’ın karşısındaki İdlib vilayeti iç savaşın başlamasıyla yeni yapıya büründü. Lazkiye, Halep ve Hama gibi illerle komşu olan 1.1 milyon nüfuslu tarım kenti İdlib, rejim saldırıları sonrası göç etmek zorunda kalan Suriyelilerin sığınağı oldu.

İdlib’de inşa edilen briket evlerin, Esad rejiminden kaçarak çadırkentlerde yaşamak zorunda kalan sığınmacılara daha güvenli bir yaşam alanı sunması bekleniyor.

KÜÇÜK SURİYE

Nüfusu 5 milyona ulaşan, ülkenin her yerinden gelen muhaliflerin toplanması nedeniyle ‘Küçük Suriye’ olarak adlandırılan İdlib, rejimin de hedefi oldu. Rejim saldırıları sonrası binlerce Suriyeli sığınmacı Türkiye sınırına akın etti. Yeni Suriyeli göçüne sınırını kapatan Türkiye, binlerce Suriyeli’nin insani ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma başlattı.Çadırkentlerde, kamplarda zor şartlarda kalan bazı Suriyeli aileler tamamlanan briket evlere yerleştirildi. Şu ana kadar 2 bine yakın Suriyeli sığınmacının tamamlanan evlere yerleştirildiği öğrenildi.

EV, OKUL, ÇARŞI

Yaklaşık 3 ay sonra, tüm altyapısının tamamlanmasıyla 300 bin Suriyeli sığınmacı bölgeye yerleştirilecek. Kurulan yeni İdlib’de barınmanın yanı sıra sığınmacılar için okul, hastane, çocuklar için oyun parkları, sosyal alanlar yapılıyor. İhtiyaçlarının karşılamaları için çarşılar kuruluyor. Ayrıca Türk Kızılayı tarafından Suriyeli sığınmacı kadınların faydalanacağı kadın merkezleri de kurulacak, üretime katılmaları için de tarım projeleri başlatılacak. Türkiye tarafından yapılan 50 bin briket eve, öncelikle çadır kentlerde kalan eşi savaşta ölen kadınlar, çocuklar, engellilerin yerleştirileceği kaydedildi.

Hürriyet muhabiri Fevzi Kızılkoyun, Türkiye sınırına 5 km uzaklıkta İdlib’de inşa edilen yeni yerleşimi ziyaret etti.

KENDİN YAP KENDİN OTUR

Briket evlerin kurulduğu Meşhed Ruhin bölgesi, dağlık ve kayalardan oluşuyor. Türkiye tarafından briket evlerin yapımına başlanmasıyla bölge inşaat sahasına dönüşmüş durumda. Aralıksız çalışan iş makineleri, bölgeye malzeme taşıyan kamyonlar, çalışan yüzlerce insan. İnşaatlarda çalışanların ise yüzde 90’ı Suriyeli. İçsavaştan kaçarak İdlib’e gelen Suriyeli sığınmacılar, şimdi kendileri için yapılan, barınacakları briket evlerin inşasında günlük ücret karşılığında çalışıyor. Suriyeli Maruf Celmud, “Rejimin saldırılarıyla evimiz bombalandı. Ailem ve çocuklarımla göç etmek zorunda kaldım. Kalacak, gidecek yeremiz yoktu. Şimdi Türkiye barınmamız için bu evleri yapıyor. Briket evlerin inşaatında çalışıyorum, para kazanıyorum. Bugün inşaatında çalışarak ekmek parası kazandığım bu evler, bizim için yapılıyor. Yarın da ailemle, çocuklarımla buralarda oturacağız” dedi.

BİLGİ NOTU

İdlib’deki konutları Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) koordinatörlüğünde Türk Kızılayı’nın yanı sıra, Sadaka Taşı, Hayrat, İnsani Yardım Vakfı(İHH), Deniz Feneri, Türkiye Diyanet Vakfı, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, İstanbul Fetih Cemiyeti, KIYAMDER ve Beşir Derneği yapıyor.