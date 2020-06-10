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Haber Giriş: 10.06.2020 - 14:47,Son Güncelleme:

İdlib'de 16'ncı ortak devriye yapıldı

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İdlib'de 16'ncı ortak devriye yapıldı
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Milli Savunma Bakanlığı, 16’ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye - Rusya Federasyonu arasındaki mutabakat çerçevesinde; 16'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlık, devriyeye ilişkin görüntüleri ve fotoğrafları paylaştı.

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