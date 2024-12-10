İdlib yönetiminden Şam’a transfer! Geçici Başbakan Muhammed el Beşir oldu

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MÜHENDİS BAŞBAKAN

1983’te İdlib’in Cebel el-Zaviye bölgesinde doğan Beşir, 2007 yılında Halep Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Haberleşme Bölümü’nden mezun oldu. İç savaştan önce 2011 yılında Suriye Gaz Şirketi’nde yönetici olarak çalışmaya başladı. İdlib’te İslami İlimler eğitimi de alan Beşir, 13 Ocak 2024 tarihinden bu yana Suriye Kurtuluş Hükümeti’nin beşinci başbakanı olarak görev yapıyordu. Beşir daha önce 2022-2023 yılları arasında aynı hükümette Kalkınma ve İnsani İşler Bakanı olarak da çalışmıştı.



Beşir ile birlikte geçici hükümetin bakanlar kurulu da belli oldu. Açıklanan bakanlar arasında Savunma Bakanlığı’nın olmadığı dikkat çekerken bu görevi Ebu Muhammed el Colani’nin yapabileceği değerlendiriliyor.

‘PÜRÜZSÜZ GEÇİŞ’ VURGUSU

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Devlet kurumları tamamen devredilinceye kadar görevine devam eden Esad döneminin Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, Sky News Arabia TV’ye verdiği demeçte kabinedeki bakanların çoğunun hâlâ Şam’daki ofislerinden çalıştığını söyledi. “Geçiş döneminin hızlı ve pürüzsüz olması için çalışıyoruz” diyen Celali, kentteki güvenlik durumunun da bir önceki güne göre iyileştiğini belirtti.