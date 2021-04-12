İdlib sakinleri ramazana yine acıyla giriyor

TÜRKİYE ve Rusya arasında Mart 2020’de imzalanan ateşkesle kısmi güven ortamında bulunan siviller, iç savaşın getirdiği işsizliğin sonucu olan maddi imkansızlıklar içinde ramazan ayını karşılıyor. Hama’nın batı kırsalında Beşar Esad rejiminin saldırıları yüzünden 3 yıl önce yerinden edilerek Atme kampına sığınan Um Hıdır, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, maddi durumunun kötü olması nedeniyle ramazan hazırlığı yapamadığını söyledi.

‘HARÇLIK BİLE VEREMİYORUZ’

Bir diğer yerinden edilen Halit Şiyben de bu yıl her şeyin çok daha pahalı olduğunu söyledi. 1 kilogram salatalık alacak maddi gücünün olmadığını anlatan Şıyben, “İş yok. Sadece oruç tutup Allah’a dua edeceğiz. Geçen ramazan acı geçti. Bu ramazan da acı geçecek” dedi. Şıyben, Allah’tan duasının evine dönebilmek olduğunu dile getirerek şunları kaydetti: “Dilerim bu ramazan evime geri dönerim. Allah bu musibeti üstümüzden kaldırır. Çocuklar bayram sevgisinden mahrum olmasın. Biz çocuklarımızın mutlu yaşamasını istiyoruz. Burada yaşam şartları hiç iyi değil. Çocuklar küçük düşüyor. Harçlık bile veremiyoruz. Kimse kimseye yardım edemiyor. Maddi durumlar kötü. Ne diyeceğimi bilmiyorum.” İdlib’in doğusundaki Serakib ilçesinden göçerek kamplarda manavlık yapan İmad Halid de sebze ve meyvenin çok pahalı olduğunu söyledi.

‘YAŞAM ŞARTLARI KÖTÜ’

Kamp sakinlerinin alım gücünün olmadığını vurgulayan Halid, “İnsanlar, 1-1.5 TL’lik alışveriş yapıyor. Ben burada 1 kilo domates satsam 25 kuruş kazanıyorum. Bu da hiçbir şey kazanmamak demek” diye konuştu. Halid, “Salatalığın kilosu 4 TL, domates halde 5 TL, maydanoz 40 kuruş ve halkın alım gücü yok. Ramazan kapıda. İnsanlar çalışmıyor. Burada yaşayan insanların alışveriş yapacak parası yok. Bu yıl çarşıda aşırı pahalılık var” ifadelerini kullandı. Kampta yaşam şartlarının çok kötü olduğunu belirten Halid, “Allah bu insanların yardımcısı olsun. İnşallah en kısa zamanda herkes evine geri döner” dedi.

BİLGİ NOTU:

İdlib’de 2 milyon 400 bin civarında yerli nüfus, yaklaşık 1 milyon 300 bin kadar da iç göçle gelmiş sivil yaşıyor.

‘ÇOCUKLARIM ÜÇ YILDIR ET YEMİYOR’



32 yaşındaki Um Hıdır, “Ne diyeceğimi bilmiyorum. Duadan başka ramazan hazırlığı yapmadık” dedi. Omuriliklerinde sorun olduğu için eşinin çalışamadığını dile getiren Um Hıdır, “Kampta yaşıyoruz. Ramazanın ilk günü rahmet pişireceğiz. Çünkü yemek yok. Allah’tan başka kimsemiz yok. Ramazana hazırlık yapmadım. Alışveriş yapacak ne durumum var ne de imkânım” şeklinde konuştu. Um Hıdır, “En son ne zaman et yedin” sorusuna “Göç ettiğimden bu yana eti tatmadım. Çocuklarım hasta, et yemeleri gerekiyor ama param olmadığı için alamıyorum. Çocuklarım üç yıldır et yiyemiyor. İstediklerinde et alamıyorum. Yüreğim yanıyor. Allah’ın yardımını bekliyorum” cevabını verdi.

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