İdlib için üçlü zirve

Ateşkese rağmen rejimin özellikle İdlib’in güney kesimlerine yığınak yapması ve bölgede sivil halkı hedef alan saldırılarını yoğunlaştırması Ankara’da ciddi rahatsızlık yarattı. Türkiye’nin, ihlalleri birçok kez Rusya ve İran’a bildirmesine rağmen rejim güçlerinin saldırıları sürdü. Şam yönetimi buna gerekçe olarak Heyet Tahrir eş Şam (HTŞ) gibi radikal unsurların M-4’ün güney ve kuzeyinden çekilmemeleri ve silahlarını bırakmamalarını gerekçe gösteriyor.

ERDOĞAN’DAN SERT AÇIKLAMA



Rejimin ateşkesi bozan tutumları önceki günkü kabine toplantısında da gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan toplantı sonrası açıklamasında Esad rejimini sert ifadelerle hedef alarak, şöyle demişti: “Dünyanın ve ülkemizin dikkatini salgınla mücadeleye vermesini fırsata çevirmek isteyen Suriye rejiminin İdlib’deki saldırganlığını arttırdığını görüyoruz. Türkiye, Rusya ile vardığı 5 Mart Mutabakatı’na bağlılığını korumakla birlikte rejimin saldırganlığına da geçit vermeyecektir. Ateşkesi ve mutabakatın diğer şartlarını ihlal eden rejim, böyle devam etmesi halinde çok ağır kayıplarla bunun bedelini ödeyecektir. Aynı şekilde İdlib’deki ateşkes iklimini bozmak için provokatif eylemler düzenleyen karanlık örgütlere de müsamaha göstermeyeceğiz.”

ANAYASA ÇALIŞMALARI KONUŞULACAK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rus ve İranlı mevkidaşları Sergey Lavrov ve Cevad Zarif’le bugün yapacağı videokonferans görüşmesinde, Anayasa Komisyonu çalışmaları da değerlendirilecek. Zarif önceki gün Şam’a giderek Beşar Esad’la görüşmüştü. İran Dışişleri Bakanlığı da, “Esad’a Astana sürecinin garantörleri olan İran, Türkiye ve Rusya arasında en kısa zamanda görüşme organize edileceğinin bildirildiğini” açıklamıştı.

RUSYA’YLA 5. DEVRİYE

Türk ve Rus askerleri dün M-4’te kara ve hava unsurlarıyla beşinci ortak devriyeyi yaptı. Bu devriye de M-4’ün doğu kesiminde Serakib’in 2 kilometre batısındaki Trumba ile Neyrab arasında gerçekleşti. Yerel kaynaklar ortak devriyenin Lazkiye istikametine doğru yapılamamasının radikal unsurların M-4’te Rus askerlerine karşı eylemlerinden kaynaklandığını iddia ediyor. Geçen hafta 4’üncü devriye öncesi Türk askeri ve polis gücü, HTŞ ve diğer radikal unsurlara sert müdahalede bulunmuştu. HTŞ ve diğer radikaller bundan sonra Türkiye’nin de hedef alınacağını iddia eden video görüntüleri yayınlamışlardı. Türk ve Rus askeri dün Fırat’ın doğusunun Dirvana Aga bölgesinde de ortak devriye yaptı. Devriyelerde koronavirüs önlemleri de alındı.