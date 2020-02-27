İdlib için Rus heyeti ile üçüncü toplantı

Türk ve Rus heyetleri daha önce 8-9-10 Şubat’ta Ankara’da, 17-18 Şubat’ta ise Moskova’da bir araya gelmişler ancak her iki toplantıda da taraflar pozisyonlarını korudukları için bir ilerleme kaydedilememişti.

Dün akşam başlayan toplantıda Türk heyetine daha öncekilerde olduğu gibi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rus heyetine de Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentiev başkanlık etti. Türkiye, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi, Esad rejiminden 29 Şubat gece yarısına kadar şu anda 6 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) gözlem noktasını da içine alan ele geçirdiği bölgelerden geri çekilmesini istiyor. Görüşme öncesinde Moskova’da açıklama yapan Rusya’nın Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, “Beklentimiz her zaman olduğu gibi görüşmelerden olumlu sonuçlar alınması yönündedir” dedi. Suriye’de 9 yıldır süren savaşı ilk kez ‘iç savaş’ olarak niteleyen Bogdanov, Rusya’nın Suriye’de taraf olmadığını da savundu.