İddianamede DEAŞ var, PKK/YPG yok

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Fransız çimento devi Lafarge’ın terör örgütü DEAŞ’a destek verdiği gerekçesiyle ABD’de aldığı para cezasının yankıları sürüyor. ABD Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre şirket, New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi’nde açılan davada DEAŞ terör örgütüne yardım etmekten 777.78 milyon dolar tazminat ödemeye razı olurken, Lafarge’a yönelik suçlamalarda ABD’nin terör örgütü listesinde bulunmadığı için PKK/YPG’ye ilişkin bir ifade yer almadı.

‘ŞEYTANLA ANLAŞMIŞLAR’

ABD Adalet Bakanlığı, Lafarge’ın “DEAŞ ile ortaklığa girdiği ve bunu gizlemek için sahte sözleşmelerle sahte faturalar düzenlediği, ayrıca şirketin çıkarlarını koruyacağını umarak DEAŞ ile gelir paylaşımı anlaşması yaptığı” suçlamasını yöneltti. ABD Adalet Bakan Yardımcısı Lisa Monaco, Fransız çimento şirketinin DEAŞ’a yardım etmesine ilişkin, “Lafarge şeytanla anlaşma yaptı” ifadesini kullanırken, YPG’yi terörist listesine almadığı için bu örgütle ilişkilerine değinmedi. Suriye’de 2011 yılında eski bir çimento fabrikasını satın alan Fransa merkezli çimento üreticisi, Suriye’deki şirket yöneticilerinin bireysel olarak yer aldığı eylemlerin sorumluluğunu da kabul etti.

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Adalet Bakanlığı’nın açıklamasında, bir şirket yöneticisinin DEAŞ ile ortaklığa başlamadan önce iş arkadaşına gönderdiği bir mesajda “Ortada bir pasta varsa bu pastayı paylaşmaya hazır olduğumuz ilkesini sürdürmemiz gerekiyor” dediği belirtildi.

ERDOĞAN UYARMIŞTI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, geçen yıl AK Parti MYK toplantısında Fransa lideri Emmanuel Macron ve birçok Avrupa liderini bu konuda uyardığı belirtilmişti. Erdoğan’ın, “Fransız Lafarge’ın DEAŞ’a rüşvet verdiğini, terörü finanse ettiğini Macron’a ve Avrupa’daki pek çok lidere söyledim. Ancak hep kulak arkası ettiler” dediği aktarılmıştı.

YPG’YE DE HARAÇ ÖDEMİŞTİ

Financial Times gazetesinin 2018’deki bir haberinde, Lafarge’ın terör örgütü DEAŞ’a 2013-14 yıllarında en az 6 milyon dolar, sonraki dönemde ise YPG’ye ayda 100 bin dolar koruma parası ödediği aktarılmıştı. Lafarge’in Halep’in kuzeydoğusundaki Çelebiye’deki fabrikası 2011-16 yıllarında DEAŞ kontrolünde kalmış, bölge 2016’da terör örgütü PKK/YPG’ye geçmişti.