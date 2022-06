Cinsel taciz, sömürü... İddialar çok ciddi! Sosyal medyada imrenilen bir hayat ve ardındaki 'dans tarikatı'

Haberin Devamı

Miranda Derrick birçok kişinin imrendiği bir hayat yaşıyor. 1,3 milyon Instagram takipçisi var. Bronz teniyle, sarı bakımlı saçlarıyla, pahalı çantalarıyla hep çok şık görünüyor. Ünlü bir dansçı olan eşiyle birlikte videolar çektiği dev malikane de hayranlık uyandırıyor.

Miranda ve BDash olarak tanınan eşi James, sosyal medya paylaşımlarında sık sık dans ediyor. Paylaşımların altında çiftin birbirlerine duydukları sevgiye vurgu yapan tatlı sözler yer alıyor.

Miranda sosyal medyanın dans kardeşliğinin bir üyesi. Paylaşımlarında sürekli dans eden bu "kardeşler", birbirlerinin videolarının altını motive edici yorumlarla ve emoji'lerle döşüyor. Videoları görenler ilk bakışta, "Bu enerjik kadın ne kadar da mutlu bir hayat yaşıyor" demeden duramıyor.

Miranda tüm paylaşımlarında videonun yapımcılığını eşinin ve kendisinin bağlı olduğu menajerlik şirketi 7M Films'in üstlendiğini belirtiyor. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Santa Ana'da kurulan şirket, televizyon programlarından ünlü markaların reklamlarına kadar birçok yapım için dansçı hizmeti sağlıyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Miranda Derrick (@itsmirandaderrick)'in paylaştığı bir gönderi

Ancak Miranda'nın bu peri masalı gibi yaşamının göründüğü gibi olmadığına dair iddialar da var. Paylaşımlarında etiketlediği birçok marka, bu influencer'la ilgileri olmadığını açıkladı. Miranda'nın her geçen gün kilo verdiği, paylaşımlarında net bir biçimde görülebiliyor. Arkadaşlarını sosyal medyada engellediği ve ailesiyle olan ilişkilerini kopardığı da biliniyor.

HER ŞEY KIZ KARDEŞİNİN ÇEKTİĞİ BİR VİDEOYLA ORTAYA ÇIKTI

Miranda'nın kız kardeşi Melanie Wilking, kardeşini görebilmek için Aralık ayında sahte bir isimle 7M'in Noel gösterisine bilet aldığını, gizlice sahne arkasına geçmeye çalıştığını ancak 7M'in menajerlik ekibi tarafından görüşmelerinin engellendiğini açıkladı.

Şubat ayında 40 dakikalık bir video yayınlayan Melanie ile ebeveynleri, Miranda'nın ve diğer 7M dansçılarının esrarengiz bir dini gruba katıldığını öne sürdü. Melanie, bu grubun kardeşini ve diğer dansçıları yalnızlaştırıp sömürdüğünü belirterek, "Hayatları başka birinin kontrolü altında ve hepsi kurban konumundalar" ifadelerini kullandı.

Başka 7M dansçılarının aileleri ve arkadaşları da Insider'a yaptıkları açıklamalarda Melanie'ye paralel şeyler anlattı. Sevdiklerinin davranışlarının ve görüntüsünün değiştiğini, iletişimlerinin koptuğunu ya da gerginleştiğini, hatta birkaç örnekte ortak banka hesaplarından büyük miktarda paraların eksildiğini belirten kaynakların hepsi isimlerinin gizli tutulması kaydıyla konuştu.

Tartışmaların merkezindeki kişi 7M'in CEO'su Robert Shinn. Shinn doğrudan Tanrı'yla bağlantısı olduğunu iddia eden bir din adamı. 1994 yılında Shekinah Kilisesi'ni kuran 63 yaşındaki Shinn, son 13 yıldır Hollywood'da kendine bir takipçi kitlesi edinmeye çalışıyor. Shinn, 7M'in yan sıra bir plak şirketinin ve düşük kaliteli filmler yapan bir yapım şirketinin de sahibi.

Shinn'in şirketinin çektiği filmlerden biri olan Random Encounters'ın başrollerinden birinden Kraliyet gelini Meghan Markle var. Shinn'in şirketinin çektiği filmlerden biri olan Random Encounters'ın başrollerinden birinden Kraliyet gelini Meghan Markle var.

STRATEJİNİN ÜÇ AYAĞI: YALNIZ BIRAKMA, SINIRLAMA, GÖZ KORKUTMA

Shinn aradığı üne nihayet bu yıl kavuştu. Ama kötü bir üne. Wilking ailesinin paylaştığı videonun ardından internette 7M'in dansçılarının bir "dans tarikatı"nın kurbanı olduğuna dair komplo teorileri yayıldı. 7M iddialara "dansçılarımızın çıkarları için çalışıyoruz" diye yanıt verirken, paparazziler Shinn ve ailesini takip etmeye ve Güney California'daki lüks yaşamını dakika dakika görüntülemeye başladı.

Göz önünde olmak yıllardır yönetim faaliyetlerini gölgeler arasında yürüten Shinn için yeni bir olgu. Geçmişte Shekinah Kilisesi'nin mensubu olmuş 10 kişi, adlarının açıklanmaması kaydıyla Insider'a yaptıkları açıklamada, Shinn'in cemaatindeki kişilerden hayatlarının kontrolünü tamamen kendisine bırakmalarını beklediğini söyledi.

Bu kişiler, yalnız bırakma, sınırlama ve göz korkutma unsurlarını bir araya getiren bir taktik uygulayan Shinn tarafından beyinlerinin yıkandığına inandıklarını belirtti. Shinn'in öğretisinde kilisenin her üyesinin diğerlerinin kontrolü altında olduğunu ifade eden kaynaklar, gereğinden fazla tuvalet kâğıdı kullanmak gibi çok sıradan ihlallerin bile üst makamlara bildirildiğini anlattı.

Bazıları Shinn'in banka hesaplarına el koyduğunu ve bir evli bir çifti haftada 15 dolar gibi sınırlı harçlıklarla yaşamaya zorladığını anlattı. Shinn'in beslenmelerini kısıtladığını ve kendilerini daha "tanrısal" görünmeleri için kilo vermeye zorladığını söyleyenler de vardı.

BU DÜNYADA VARLIK, ÖBÜR DÜNYADA KURTULUŞ

Shinn karşılığında dünyada refah, cennette kurtuluş vadediyordu. 2004'te kiliseden ayrılan bir kişi, "Orayı terk ettiğim günlerde, cehenneme gideceğimi düşünüyordum. Sizi bunun tek yol olduğuna bu derece inandırıyorlar" diye konuştu.

7M ve Shinn adına Insider'a konuşan bir temsilci, suçlamaları "karalama" olarak nitelendirdi. Shinn'in yukarıda sıralanan hiçbir şeyi yapmadığını ifade eden temsilci, Shinn'in Tanrı ile doğrudan bağlantısı olduğunu söylediğini de reddetti.

7M dansçıları ile ilgili haberleri gören eski Shekinah üyeleri ise Shinn'in yıllardır planladığı şeyin bu olabileceğini belirtti. Bir eski üye, "Belki başta erdemli niyetlerle yola çıktı ama insanları manipüle etmenin ne kadar kolay olduğunu görünce kötülük onu etkisi altına aldı ve bu canavara dönüştü" diye konuştu.

Shinn'in kiliseyi kurduğu günden itibaren yaklaşımı kesindi: Cemaat üyelerinin Tanrı'ya daha fazla hizmet edebilmek adına aileleriyle bağlarını kesmesini istiyordu. Bazılarının aile üyelerinin doğum günleri gibi etkinliklere katılmaları yasaklanıyordu. Aralarında eski kimliklerini tamamen arkada bırakmak için isimlerini değiştirenler hatta soyadını Shinn yapanlar da vardı. Örneğin kilisenin en eski üyelerinden Daniel Pappagalo 2017'de Daniel Joseph'e dönüşmesini sağlayan isim değiştirme formuna "yeni kimliğim" yazmış, bir sonraki yıl babası kalp krizi geçirdiğinde ziyaretine gitmeyi reddetmişti.

Shinn'in başka kontrol yolları da vardı. Örneğin kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı grup evleri bulunuyordu. Buralara yerleşen kişiler sahip oldukları varlıkları kilisenin üst düzey isimlerine devrediyordu. Gelirlerinin yüzde 20'sini kiliseye yüzde 10'unu ise doğrudan Tanrı'nın Adamı'na yani Shinn'e vermeleri gerekiyordu. Shinn'in kız kardeşi ve sağ kolu Catherine Yi, grup üyelerinin banka hesaplarını kontrol ediyor onlar adına izinleri olmadan çekler yazıyordu.

Melanie Wilking'in anne ve babasıyla 24 Şubat tarihinde gerçekleştirdiği bu canlı yayındaki iddialar ortalığı ayağa kaldırdı. Melanie Wilking'in anne ve babasıyla 24 Şubat tarihinde gerçekleştirdiği bu canlı yayındaki iddialar ortalığı ayağa kaldırdı.

ÇOCUKLAR AİLELERİNDEN YAVAŞ YAVAŞ KOPMAYA BAŞLADI

Kiliseyi 2008 yılında terk etmiş bir kadın, 7M dansçılarının başına gelenlerin "tarihin tekerrür etmesi" olduğunu söyledi. Örneğin Miranda Derrick'in ailesi kızlarında bir sorun olduğunu ilk kez geçen yıl fark etti. Çünkü Miranda, ailesine büyükbabasının cenazesine katılmayacağını söylemişti.

Bir başka 7M dansçısının ve Shekinah Kilisesi üyesinin annesi de Insider'a, oğluyla olan iletişiminin 2019'dan itibaren kopmaya başladığını anlattı. Annesi oğlunun sadece davetle girilebilen bir kiliseye katıldığını biliyordu. Oğlunun gönderdiği yazılı mesajlardaki dilin değiştiğini de fark eden anne mesajları başka birinin yazdığı hissine kapılmıştı. Zaten kısa bir süre sonra oğlu "Ben artık ismimi değiştirdim" diyerek başka biri olduğunu annesine bildirdi.

Kadın, "Çok yakın bir aileydik. Mükemmel değildik ama oğlumuzun rüyasını destekliyorduk. O kilisenin çocuğumuzun gittiği yönü değiştireceğini asla düşünmemiştik" diye konuştu.

2021 yılında 7M dansçılarından birkaçının aileleri bir araya gelerek çocuklarının değişen davranışlarındaki ortak noktalar üzerine konuşmaya başladı. Bu görüşmeler California Savcılığı'na ve Ulusal Gelirler Dairesi'ne (IRS) yapılan başvurularla sonuçlandı. Başvurularında aileler 7M'in çocuklarının banka hesaplarını onların haberi olmadan boşalttığını belirtiyordu. 10 bin dolardan 80 bin dolara değişen miktarlardaki kayıplara ilişkin başvurular henüz sonuçlanmadı. 7M sözcüsü ise banka hesaplarının kiliseye ya da 7M'e teslim edildiğini reddederken söz konusu başvurulardan haberdar olmadığını da sözlerine ekledi.

* * * * *

İlk bakışta Robert Shinn, mütevazı giysileri ve genizden gelen sesiyle fazla dikkat çekmeyen bir baba figürü gibi görünüyor ancak kendisini tanıyanlar, bu görünüşün ardında inanılmaz bir karizma yattığını belirtiyor.

Daniel Joseph'in kendisi de bir zamanlar Shekinah Kilisesi'ne katılmış olan kız kardeşi Leah Pappagalo, "Vaaz verdiği zamanlarda söylediklerine o kadar kalpten inanıyor ki sizi de inandırıyor" dedi.

Shinn'in gençlik yıllarına dair çok fazla detay yok. Kanada'da büyüdüğü, liseyi birincilikle bitirdiği, Toronto Üniversitesi'nde tıp okuduğu ve 7 yıl doktorluk yaptığı biliniyor.

Geçmişine dair kilise mensuplarına anlattığı hikayeler oldukça iddialı. Çalıştığı hastanedeki hemşirelerin ve diğer görevlilerin kendisine "Kraliyet ailesi üyesi" gibi muamele ettiğini söylediğini anlatan bir kaynak var. Bir başka kaynak ise Shinn'in dövüş sporlarında çok iyi olduğuna dair sürekli övündüğünü bu nedenle "Bruce Lee diye çağırıldığını" belirtti.

Shinn, Shekinah Kilisesi'nin 1992 yılında açılan ilk internet sitesinde Tanrı'nın kendisini tam zamanlı olarak din adamlığı yapmaya ve Güney California'ya taşınmaya çağırdığını belirtiyordu.

Din adamı olduktan sonra Israel ismini alan Shinn, çoğu kişi tarafından Robert olarak çağırılmaya devam etti. Kilise üyeleri ise Shinn'i "Doktor", "Peygamber" ve "Tanrı'nın Adamı" olarak çağırıyor. (Shinn'deki ikinci 'n' harfi de 2005 yılında vatandaşlık süreci sırasında eklenmiş.)

"DOKTORLUĞUNU YAKINLIK KURMAK İÇİN KULLANIYORDU"

Shekinah Kilisesi 1994'te ilk kurulduğunda cemaati 10-12 kişiden oluşuyordu. Eski cemaat üyeleri Insider'a Shinn'in doktorluğunu kullanarak kurduğu aşırı fiziksel yakınlıkları meşrulaştırdığını, karın ağrılarını ve duruş bozukluklarını eliyle dokunarak iyileştirme iddiasında olduğunu belirtti. (Temsilcisi ise Shinn'in asla böyle bir iddiada bulunmadığını ve böyle özellikler taşıdığına inanmadığını söyledi.)

Bir cemaat üyesi Shinn'in kadınları dudaklarından öperek selamladığını söyledi. Bir kadın Shinn'in kendisini sık sık öptüğünü belirterek, "Tacizlerini, 'Ben bir babayım, bu uygunsuz değil' kisvesine sokuyordu" dedi.

Cemaat üyelerinin çoğu 20'li yaşlarının başlarındaki kişilerdi. 2004'te kiliseden ayrılan bir kaynak bunun stratejik bir karar olduğunu vurgulayarak, "Genç ve şekillendirilebilir dimağları hedef alıyordu" diye konuştu.

Birçok kişi kiliseye hayatlarının zor dönemlerinde katılıyordu. Sevdikleri birinin kaybını yaşayanlara teselli veriliyor, sınır dışı edilme gibi tehlikelerle karşı karşıya olan gençlere "Seni koruyabiliriz" deniyordu.

Kiliseye üniversite öğrencisiyken katılan bir kaynak, "Benim büyüdüğüm ev sevgi dolu bir ortam değildi, o yüzden sevgiyi başka bir yerde aradım. Hani insanlar çetelere katılır ya... Ben bir tarikata katıldım" ifadelerini kullandı.

TUVALET KAĞIDINI FAZLA KULLANMAK BİLE SUÇ

Üyelerin dediğine göre Shinn, kontrolü yitirmek istemediğinden cemaati küçük tutuyordu. Üyelerin "Tanrı'nın temsili" olması için zayıf ve çekici olması gerektiğini belirten Shinn, bunun kiliseye yeni üyeler çekmekte de etkili olduğunu belirtiyordu.

Lydia Lee isimli eski cemaat üyesinin Shinn ile kız kardeşine açtığı (ve sonradan düşürülen) davanın şikayetnamesine ve Insider'a konuşan bazı kaynakların dediğine göre, Shinn ve Yi 2003'te bir izleme sistemi kurdu. Her hafta tüm cemaat üyeleri o hafta okudukları İncil pasajlarını ve yaptıkları kötü şeyleri e-posta ile Shinn'e bildiriyordu. Bazı kilise üyeleri diğerlerini, çok fazla tuvalet kağıdı kullanmak, son pizza dilimini yemek, kilisenin liderlerini sorgulamak gibi davranışlar nedeniyle yetkililere şikayet edebiliyordu. Eşini şikayet edenlere bile rastlanıyordu.

İlerleyen yıllarda bu izleme sistemi daha da gelişti. Tüm kilise üyelerinin cihazlarına internet izleme yazılımları yüklendi. Üyelerin şifrelerini kilisenin bilgi işlem sorumlusuyla paylaşması da şarttı. (Shinn ve 7M'in temsilcisi bu iddiaları da reddetti.)

"Tanrı'nın Kadını" olarak bilinen Yi en korkulan figürdü. Sık sık grup evlerini ziyaret edip temizlik kontrolü yapan Yi, ortalığı dağınık bırakanlara da para cezaları veriyordu. Yi'nin aile üyelerinden biri Insider'ın yorum talebine verdiği yanıtta Yi'nin Shekinah'ta olanlardan sorumlu olmadığını belirterek, ilginç ifadeler kullandı: "O (Yi) da onun (Shinn'in) kontrolü altındaydı. Ne yapacağı ve insanlara nasıl liderlik edeceğini ona o söylüyordu. O da onun kurbanıydı ve tüm bu yaşananlar nedeniyle halen çok yaralı ve travmatize olmuş durumda."

KİLİSE ÜYELERİNİ SÖMÜREREK Mİ ZENGİNLEŞTİ?

Shinn'in idolleri arasında en başta milyarder televizyon vaizleri geliyordu. Zamanla kendisi de onlar gibi zenginleşen Shinn'in varlığının temelinde yatan unsurların başında her işini kilise üyelerine yaptırması geliyordu. Shinn ve Yi çocuk bakımından ev temizliğine her işi ya hiç ücret ödemeden ya da çok küçük meblağlar karşılığında cemaat üyelerine yaptırıyordu.

2000'lerin ortalarında kardeşler dört emlak şirketi ile iki çiçekçinin sahibiydi. Buralarda çoğunlukla Shekinah üyeleri çalışıyor, hiçbiri para almıyordu.

Lee ise açtığı davada Shinn'i kilisenin kasasındaki paraları hortumlayıp kendi şirketlerine aktarmakla suçlarken, Yi'nin kendisini ve iki kızını "Tanrı'ya boyun eğmeleri için" küçük bir apartman dairesine taşınmaya zorladığını ardından 1 milyon dolar değerindeki evine kendisinin taşındığını öne sürdü.

2000'lerin sonlarında Shinn ve Yi en lüks otomobillere biniyor en pahalı giysiler giyiyordu. Hatta zaman zaman kendi eskilerini sevdikleri cemaat üyelerine bile hediye ediyordu.

Aradan geçen 30 yılda Shinn gözle görülür bir servet edindi. Kendisini dahi bir iş insanı olarak görüyordu ama bazılarına göre başarısının sırrı kurduğu sömürü sistemiydi. Eski bir cemaat üyesi, "Ne dese yapıyordunuz. İtaat etmek için eğitilmiştiniz" diye konuştu.

SPOR SONRASI MASAJ SEANSLARI SKANDALA DÖNÜŞTÜ

Bir noktada Shinn'e hizmet etmekle Tanrı'ya hizmet etmek o kadar eşanlamlı olmuştu ki Shinn 2007 yılından itibaren spor sonrası ağrıyan yerlerine masaj istemeye başladığında bunu kimse garipsemedi hatta memnuniyetle yerine getirdi.

Shinn'e masaj yapmak için seçilen erkek bir üye bu seanslarda herhangi bir tuhaflık olmadığını bunun daha ziyade diğer cemaat üyeleri hakkında muhbirlik yapma fırsatı olduğunu belirtti. Ancak bu kişinin dediğine göre, çiçekçi dükkanlarından birinin arka odasında gerçekleşen bu mesaj seansları sonrası Shinn genç kadın cemaat üyelerinden birini "Tanrı'nın adamıyla özel zaman geçirmesi için" odaya çağırtıyordu. (Shinn'in temsilcisi tüm bu iddiaları reddetti.)

Bir kadın üye ise başka bir cemaat mensubuyla birlikte Shinn'in evine masaja çağırıldığını, gözlerinin bağlandığını, sutyenini çıkarmasının istendiğini, bu süreçte Shinn'in çıplak olduğunu, kadından genital bölgesine masaj yapmasını istediğini, o esnada göğsüne dokunduğunu ve masaj bittikten sonra yaşananları odadaki diğer kadın dahil kimseye anlatmamasını istediğini söyledi.

Lydia Lee de benzer bir masaj seansı yaşadığını belirterek, "Robert bana, 'Testislerime yoğunlaş' dedi. O an bir şeylerin yanlış olduğunu anladım. Bu beyin yıkamadan uyandığım an o zamandı" diye konuştu.

Shinn'in temsilcisi ise Insider'a ilk olayda masaj yapma teklifinin kadınlardan geldiğini, Lee'nin anlattıklarının ise yalan ve düşmanlık kaynaklı olduğunu belirtti.

EKİM 2008'DE OLAYLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Ekim 2008'de bir cumartesi günü, gözleri bağlı masaj yapan kadın aniden Yi'nin evine çağrıldı. Evde 20 kadar kilise üyesi toplanmıştı ve gergin bir ortam vardı. Cemaatteki genç kadınlar birer birer odaya çağırılıyor, bazıları gözyaşları içinde dışarı çıkıyordu. Genç kadınlara hep aynı soru soruluyordu: Shinn sana uygunsuz bir temasta bulundu mu?

Birçok eski cemaat üyesi en az 5 kadının bu soruya 'evet' diye yanıt verdiğini başlarından geçen olayları anlattığını söyledi. Kadınlar bunu ilk kez açık açık anlatıyor ve bir inanç krizi yaşıyordu. Masaj sırasında gözleri bağlanan kadın Insider'a, "Hikayelerimizi paylaştıkça gerçeği görmeye başladık" diye konuştu.

Ertesi gün Yi ve destekçileri ayin sırasında kiliseye dalıp Shinn'i kürsüden indirmek istedi. Shinn'i destekleyenler direndi. Nihayetinde 70 üyeli cemaatin yarısı Shekinah'tan ayrıldı. Shinn bu olayı bir "isyan" ve bir "düşmanca ele geçirme" olarak nitelendirdi. Temsilcisi ise cinsel taciz iddialarını reddederken kiliseden ayrılanların 20 "memnuniyetsiz üye" olduğunu belirtti.

BİRİNDEN BOŞANIP DİĞERİYLE EVLENMİŞ

Shinn'in yenilgisi fazla uzun sürmedi. Yi'nin boşluğu Hannah Lee ve Shirley Kim isimli iki genç kadın tarafından hemen dolduruldu. Henüz bir ergenken kiliseye katılan Kim'in hukuk eğitimini de üstlenen Shinn, 2009 yılında genç kadınla evlendi.

Kız kardeşini kiliseden ayrılmaya ikna etmek için Shekinah'a katıldığı söylenen Hannah Lee ise Yi'nin özellikle para işleri ve cemaatin günlük hayatının izlenmesi gibi işlerini üstlendi. Shinn, 2011'de Kim'den boşandı ve Lee ile beraber olmaya başladı. İkilinin şu an evli olduğu söyleniyor.

Bu esnada Shinn, Hollywood'da örgütlenmeye çalışıyordu. 2008'de kurduğu Imaginating Pictures isimli yapım şirketi, Hollywood'un ruhsuzluğu içinde var olmaya çalışan faziletli insanları anlatıyordu. Shinn ayrıca kızı Chloe'nin Kloë Julynn takma adıyla albüm yapması için de bir şirket kurdu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Isaiah Shinn 🎥 (@isaiahshinn)'in paylaştığı bir gönderi

OĞUL ISAIAH BABASININ YAPAMADIĞINI YAPTI

Shinn'in Hollywood hayalini gerçekleştiren en küçük oğlu Isaiah oldu. Kariyerine reklamlar ve dans klipleriyl başlayan Isaiah, 2018'de kendi yapım şirketi HiFreq Films'i kurdu.

Isaiah, "World of Dance" yarışmasıyla başarı kazanan James Derrick (BDash) ve Kevin Davis Jr. (Konkrete) isimli iki dansçıyla tanıştı. Ardından onlar aracılığıyla ağını genişletmeye başladı.

Bir sonraki yıl Isaiah'nın ağına Beyonce ve Janet Jackson gibi ünlü isimlerle dans etmiş ve "So You Think You Can Dance" gibi programlara katılmış profesyoneller de katılmaya başladı. Dansçıların ortak noktası Hristiyanlığa olan ilgileriydi.

Pandemi nedeniyle turneler, etkinlikler ve dersler iptal edildiğinden birçoğu işsiz kalmıştı. Yetenekliydiler ama paraları ve bağlantıları yoktu. Baba oğul Shinn'ler dansçılar için hem maddi kaynak hem de psikolojik destek veren bir umut ışığı oldu.

Temmuz 2021'de dansçılarla olan ortaklıklar resmiyete döküldü ve 7M Films şirketi kuruldu. Ailelerinin oturma odalarında video çeken dansçılar bir anda pahalı ekipmanlar kullanmaya, saç-makyaj-kostüm desteği almaya, 14 milyon dolarlık bir malikanede çekim yapmaya başladı.

Kilisenin papaz yardımcısı olan Daniel Joseph, 7M'in baş yapımcısı oldu. Shinn'in kızı Chloe, müzikleri seçiyor, yeni "Tanrı'nın Kadını" olan Hannah Shinn, dansçıların programlarını yönetiyordu. 7M'in şirket belgelerinin altında Robert Shinn ve Shirley Kim imzaları bulunuyordu. Temsilci Insider'a kilise ile yapım şirketinin ayrı ayrı yönetildiğini söyledi.

Takipçileri son dönemde dansçıların görünüşlerinde yaşanan değişimden endişeli. Kadınların çoğu aynı kısa küt saç kesimini kullanıyor, hızla kilo kaybediyor. Videolar çoğu zaman Robert Shinn'in de spor yaptığı salonda çekiliyor. Dansçılar sık sık diyet ve oruç paylaşımları yapıyor. İçeriklerde dini şarkılar, alt yazılarda İncil'den pasajlar dikkat çekiyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Miranda Derrick (@itsmirandaderrick)'in paylaştığı bir gönderi

TIKTOK'UN WILKING KARDEŞLERİ BİR ANDA KOPTU

En başa dönersek... BDash 2019 başlarında Miranda Wilking'le sevgili oldu. Miranda, TikTok'ta ünlenen dans ikilisi Wilking Sisters'ın (Wilking Kardeşler) üyelerindendi. Arkadaşları BDash'i sessiz, sakin, dindar ve ilk bakışta zararsız bir adam olarak görmüştü. Hatta çift pandeminin bir kısmını Michigan'da Miranda'nın ailesiyle birlikte geçirdi.

Melanie Wilking, 7M'i bir tarikat olmakla suçladığı videosunda, Los Angeles'a döndüklerinde Shekinah Kilisesi'ne davet aldıklarını söyledi. Ancak Melanie erkek arkadaşını havaalanından aldığı bir gün ayin katılamayınca kiliseden uzaklaştı ve kardeşiyle bağı koptu.

Ağustos 2021'de BDash Instagram'dan Miranda ile evlendiklerine işaret eden bir paylaşım yaptı. Aileleri ve arkadaşları düğüne çağırılmadıklarını söyledi.

Miranda Derrick bir 7M temsilcisi aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Ailem bağımsızlığıma ve kişisel ve profesyonel tercihlerime, bana, eşime, inancıma ve menajerime saldırarak tepki göstermiştir" dedi ve ekledi:

"7M beni temsil etmekte ve bana bir menajerin müşterisine davrandığı şekilde davranmaktadır. Ben kendi faturalarını ve vergilerini ödeyen, kendi parasını yöneten bir yetişkinim. İnancımı ve dans sevgimi paylaşan başka 7M müşterileriyle kurduğum dostluktan ötürü çok memnunum ve onlarla ortak projelerde yer alma fırsatları için minnettarım."

James Derrick de aynı temsilci aracılığıyla bir menajerlik şirketinin müşterilerinin programlarını, görüntülerini, yaşam koşullarını idare etmesinin normal olduğunu belirterek, "Menajerim ben ve eşim hakkındaki suçlamalar yanlış ve gülünçtür, bunları defalarca yalanladık" dedi.

"BUNLARIN AÇIĞA ÇIKMASI İÇİN HER GÜN DUA EDİYORUM"

Shinn faaliyetlerini yaygınlaştırmaya, kilisesini ve şirketlerini büyütmeye, zenginliğini artırmaya son hızla devam ediyor.

Wilking ailesi kızlarına kavuşana kadar yılmayacaklarını belirtiyor. 7M ise ailenin kızları bir Siyahi ile evli olduğu için üzgün olduğunu iddia etti. 7M sosyal medya kanallarında grubun faaliyetleri ile ilgili iddiaları gündeme taşıyan bir YouTuber'a da karalama davası açtı.

Diğer yandan çocuklarının durumunun iyi olduğuna inanan 7M aileleri de var. Örneğin Kendra Oyesanya'nın annesi Insider'a, "Benim kızım akıllıdır, doğruyu yanlıştan ayırt edebilir, kendi kararlarını verebilir. Ne yaptığını biliyor ve sevdiği kişiyle birlikte. Daha iyi görünüyor, daha iyi dans ediyor ve ben bu değişimden gurur duyuyorum. Onun güvenliğinden endişe etmiyorum, bir tarikata girdiğine de inanmıyorum" dedi.

Shekinah'tan ayrılanlar ise aynı fikirde değil. Kiliseyi 2004'te terk eden bir kadın, "Anlattıklarımın kulağa deli saçması gibi geldiğini biliyorum. İnsan 'Neden öyle bir yerden ayrılmadın ki?' diye düşünüyor" dedi ve ekledi: "Tüm bunların gün yüzüne çıkması için her gün dua ediyorum."

Eski üyeler tek istedikleri şeyin, Shinn'in daha fazla genci kontrol altına almasını önlemek ve kilise üyelerinin ailelerine kavuşmalarını sağlamak olduğunu ifade etti.

Bir eski üye, "Bunun halen devam etmesi ve bu gençlerin hayatlarının en güzel yıllarını çalması beni sinirlendiriyor" derken Lydia Lee "Küfün büyümesi" gibi dedi ve ekledi: "İlk başta fark etmiyorsunuz ama bir anda duvarın ardından çıkmaya başlıyor."

Insider'ın "'You were trained to obey': Ex-congregants say they were 'brainwashed' by the pastor now behind alleged TikTok 'dance cult' 7M" başlıklı haberinden derlenmiştir.