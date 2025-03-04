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İddia: İsrail ABD'den Türkiye güvencesi istedi

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Suriye#ABD
İddia: İsrail ABDden Türkiye güvencesi istedi
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 09:57

İsrail basını, Türkiye'nin Suriye'de 3 askeri üs kuracağını iddia etti. İddiaya göre Tel Aviv yönetimi, bu üslerin kurulmasının engellenmesi için ABD'ye başvurdu.

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İsrail'in ABD'den Türkiye'nin Suriye'deki etkinliğine karşı güvenceler istediği iddia edildi.

Israel Hayom gazetesinin haberinde, Türkiye'nin Suriye'de 3 askeri üs kurmayı planladığı öne sürüldü.

Türkiye'nin Suriye'de askeri üs kurmaması ve İsrail karşıtı politika üretmemesi için Tel Aviv yönetiminin, ABD'den güven verici mesajlar iletilmesi talebinde bulunduğu ileri sürüldü.

Baas rejiminin devrilmesinin ardından İsrail'in, "Türk ordusunun Suriye'de doğrudan varlık göstereceği zamana hazırlandığı"na ilişkin iddialarının yer aldığı haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine de yer verildi.

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Suriye'deki etnik ve dini aidiyetleri kışkırtarak bu ülkenin istikrarsızlığından medet umanlar, hedeflerine ulaşamayacaklarını bilmelidir." ifadeleri hatırlatıldı.

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#İsrail#Suriye#ABD

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