İdam edilen İsrailli ajanın arşivini kaçırdılar... Mossad’dan Suriye’de gizli operasyon

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İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden önceki gün yapılan açıklamada 18 Mayıs 1965’te idam edilen İsrailli casus Eli Cohen’e ait Suriye arşivinde yer alan yaklaşık 2 bin 500 belge, fotoğraf ve kişisel eşyanın ülkenin istihbarat servisi Mossad tarafından gizlice İsrail’e getirildiği belirtildi.

MEZARINI ARIYORLAR

Açıklama, Cohen’in idamının 60’ıncı yıldönümüne denk getirilirken duyuru, Netanyahu ve Mossad Direktörü David Barnea’nın materyalleri Cohen’in eşi Nadia Cohen’e verdiği bir tören sırasında yapıldı. Ele geçirilen belgeler arasında Eli Cohen’in ailesine yazdığı el yazısı mektuplar, vasiyeti, İsrailli casus ile üst düzey Suriyeli yetkililer arasındaki iletişimin kanıtları, Suriye’de gizli görevde bulunduğu yıllarda çekilmiş fotoğraflar ve sahte pasaportlar bulunuyor. Açıklamaya göre operasyon yabancı bir istihbarat teşkilatının yardımıyla gerçekleştirildi. Mossad Direktörü David Barnea, gizli operasyonu “Cohen’in Şam’daki mezar yerinin bulunmasına yönelik soruşturmanın ilerletilmesinde bir başka adım” olarak nitelendirirken Mossad, geçen hafta da 1982’de öldürülen bir İsrail askerinin cesedini Şam’daki mezarından alarak İsrail’e taşımıştı.

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ŞAM’DAKİ İSRAİL AJANI

İsrail’in en önemli casuslarından biri kabul edilen Cohen, ‘Kemal Emin Sabit’ takma adıyla 1962-1965 yıllarında Şam’da görev yapmıştı. Mısırlı bir Yahudi olan Cohen, Arjantin’den Şam’a taşınan Arap bir iş insanı kimliğine bürünerek kısa sürede Suriye’nin siyasal ve askeri elitlerine yakın bir konuma ulaşmıştı. Savunma Bakanlığı’ndaki yetkililerle yakın dostluğu sayesinde tüm bölgeyi gezen Cohen’in, İsrail’e karşı yapılan askeri hazırlıkları, pusuları ve lojistik yollarını Mossad’a aktardığı, bu bilgilerin de 1967’deki Altı Gün Savaşı’nda Tel Aviv’e büyük katkı sağladığına inanılıyor.

HAYATI DİZİ FİLM OLMUŞTU

İsrail tarafına mesajlarını telsiz sinyalleriyle iletirken ordu karargâhının yakınında yaşamasından dolayı dikkat çekmeyen Cohen, Suriye’nin Sovyetler Birliği’nden yeni haberleşme cihazları alıp deneme yapmak için bir günlüğüne ordudaki tüm iletişimi kesmesi sonucu yakayı ele verdi. O gün Cohen’in geçtiği telsiz sinyalleri tespit edilince evine yapılan bir baskın sonucu yakalandı. Cohen’in hayatı 2019’da ‘The Spy’ adıyla dizi filme konu olmuştu.