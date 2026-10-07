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İdam edilen Christa Pike bilincini geri kazandı

Güncelleme Tarihi:

#Christa Pike#ABD#İdam Mahkumu
İdam edilen Christa Pike bilincini geri kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2026 10:22

ABD'de iki doz ölümcül ilaç enjekte edilmesine rağmen hayatta kalan idam mahkumu Christa Pike'ın bilincini geri kazandığı kaydedildi. Avukatları, hastanede tedavi gören Pike'ın konuşabildiğini belirtti.

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ABD'nin Tennessee eyaletinde idam mahkumu Christa Pike'a iki doz zehirli ilaç verilmesine rağmen infazın gerçekleştirilememesinin ardından hastaneye kaldırılan Pike'ın bilincini geri kazandığı bildirildi. Avukatları, iki doz ölümcül ilaç verilen ancak kalbi durmayan 50 yaşındaki Pike'ın hastanede tedavisinin sürdüğünü, bilincinin yerine geldiğini ve konuşabildiğini ifade etti.

Birden fazla ölümcül dozda ilaç verilmesine rağmen hayatta kalan ilk kişi olduğu düşünülen Pike'ın yeniden infaz edilip edilmeyeceğinin sağlık durumuna bağlı olarak belirleneceği ifade ediliyor. ABD Yüksek Mahkemesi, neden idam cezasına çarptırıldığını "makul şekilde kavrayamayan" kişilerin infaz edilmesini yasaklıyor.

İdam edilen Christa Pike bilincini geri kazandı

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CHRISTA PIKE'IN BAŞARISIZ İNFAZI

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Pike, 1995'te 18 yaşındayken sınıf arkadaşı Colleen Slemmer'ı öldürmekten suçlu bulunarak idama mahkum edilmişti. İdam cezasının infazı için Pike'a 30 Eylül'de 2 doz ilaç verilmiş ancak Pike'ın kalbi durmamıştı. Pike, cezaevi dışındaki bir sağlık kuruluşuna sevk edilmişti.

Tennessee Valisi Bill Lee, olayın incelenmesi için talimat verirken, eyalette yılın geri kalanı için planlanan infazlar da inceleme süresince durdurulmuştu. Pike'ın avukatları, 2 Ekim'de yaptıkları açıklamada, Pike'ın hastanede solunum cihazına bağlı ve bilinçsiz olduğunu ifade etmişti.

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#Christa Pike#ABD#İdam Mahkumu

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