Ida kasırgası tarihe geçti: Mississippi Nehri tersine aktı!

ABD'nin güney kıyılarına ulaşan ve Louisiana eyaletinde etkisini gösteren Ida Kasırgası, 240 km hızla ABD anakarasını vuran en güçlü beşinci kasırga olarak tarihe geçti.

Kasırga nedeniyle eyalette 1 milyondan fazla kişi elektiriksiz kaldı. Bu sorunun haftalarda sürebileceği tahmin ediliyor.

Eyalette arama kurtarma çalışmaları için 5 bin ulusal muhafız görevlendirildi.

CNN'e göre, ülkenin dört bir yanından 25 binden fazla işçi de eyalette onarım çalışmalarına katıldı.

NEHİR TERSİNE AKTI!

Hafta sonu ABD’nin Louisiana eyaletini vuran İda Kasırgası’nın şiddeti nedeniyle Mississippi Nehri’nin bir süreliğine tersine aktığı bildirildi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), New Orleans’ın güneyinde Mississippi Nehri’nin pazar günü öğle saatlerinde kasırganın yarattığı şiddetli fırtına dalgası nedeniyle tersine aktığını tespit ettiklerini açıkladı.

Meksika Körfezi’ne boşalan Mississippi Nehri, Ida’dan günler önce saniyede yaklaşık 8500 metreküp su boşaltırken, akış tersine döndüğünde saniyede yaklaşık 1150 metreküp suyun kaynağa doğru aktığı tespit edildi.

Tersine akışın birkaç saat sürdüğü belirtildi.

2005 yılındaki Katrina ve 2012 yılındaki Isaac kasırgası sırasında da Mississippi Nehri’nin tersine aktığı açıklandı.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Baton Rouge bölgesinde ağacın evin üzerine düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, arama ve kurtarma çalışmaları süresince ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Binlerce kişi Lousiana'yı terk ederken, kalanlardan kasırga bitene dek dışarıya çıkmamaları istendi.

New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, evlerini boşaltmış olan kişilerden yerlerinde kalmalarını, elektrik ve iletişim yeniden sağlanana kadar geri dönmemelerini istedi.

Ulusal Kasırga Merkezi, şiddetli yağmurun Mississippi, Alabama ve Florida'nın bazı bölgelerinde sele neden olabileceği konusunda uyardı.

Eyaletin en büyük şehri olan New Orleans'ı 2005 yılında vuran Katrina Kasırgası'nda bin 800 kişi hayatını kaybetmişti. Bu tarihten sonra kentte seller için önlem olarak setler kurulmuştu. Bu setler büyük ölçüde işe yaramış durumda.

ABD Başkanı Joe Biden, eyaleti afet bölgesi olarak ilan etti ve çalışmalar için ilave fon sağladı.

Louisiana'da 1 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı. Louisiana'daki en büyük enerji şirketi olan Entergy, elektriği yeniden tesis etmenin günler, hatta haftalar sürebileceğini duyurdu.

Katrina'nın 16. yılında karaya ulaşan Ida Kasırgası, hafta sonu boyunca Meksika Körfezi'ndeki ılık sular üzerinde güç kazandı.

Meksika Körfezi'ndeki petrol üretiminin yüzde 90'ından fazlası da durdurulmuş durumda.

Ardından ise New Orleans'ın güneyindeki Fourchon Limanı'nda karaya vurdu. Kasırga Saffir-Simpson kasırga ölçeğine göre Kategori 4 olarak adlandırıldı.

Louisiana Valisi John Bel Edwards, "Eyaletimiz için gelecek gün ve haftaların ne kadar zor geçeceğine dair hiçbir şüphe yok. Bugün çok fazla insan da hayal bile edemeyeceğimiz şekilde sınanacak. Ancak şunu da söylemeliyim ki, eyalet olarak hiç bu kadar hazırlıklı olmamıştık" diye konuştu.

NBC televizyonunda yayımlanan bir videoda, kasırga nedeniyle, Meksika Körfezi'nin iç kısımlarındaki Cut Off kasabasındaki bir hastanenin çatısının uçtuğu görüldü.

Fırtınaların sıklığı üzerinde iklim değişikliğinin ne kadar büyük bir etkisinin olabileceği tam olarak hala net değil. Fakat deniz yüzeyindeki artan sıcaklık, havayı ısıtarak kasırgaların karaya doğru yönelmesinde enerji sağlıyor.

Sonuç olarak olağanüstü yağışları beraberinde getirmeleri de son derece olası.

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