İçtiği karışım yüzünden cildi maviye dönüştü... 'Şirin baba Paul' yeniden dünya gündeminde...

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Çoğu yaşıtı gibi beyaz saçlar ve beyaz sakallara sahip olan Paul Karason görme sorunları nedeni ile gözlük takıyor, gömlekleri ve pantolon askıları ile dönemin çoğu erkeği gibi giyiniyordu. Ancak gittiği her yerde gözler hemen ona çevriliyordu.



Çünkü 58 yaşındaki adam mavi bir cilde sahipti...

KENDİNİ TEDAVİ ETMEYE ÇALIŞIRKEN CİLDİ MAVİYE DÖNDÜ, 'ŞİRİN BABA' ADI VERİLDİ

ABD'nin Washington eyaletinde yaşayan Paul Karason, 2008 yılında egzamanın da dahil olduğu bir dizi rahatsızlığını yenmek için kulaktan dolma bir karışım yaparak kendi kendini tedavi etmeye çalışırken cildi tamamen maviye dönüştü.

Nadir görülen durumu nedeni ile bir anda ilgi odağı olan adam, ABD'nin meşhur programlarında boy gösterdi ve bu saatten sonra 'Mavi Adam' ya da 'ŞİRİN BABA' olarak anılmaya başlandı. Çocukların eğlencesi, yetişkinlerin alay konusu haline gelen 'şirin baba'ya uluslararası medyanın ilgisi giderek daha çok arttı.



Fotoğraf: Youtube

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ÖLÜMÜNDEN YILLAR SONRA YENİDEN DÜNYA GÜNDEMİNDE...

Karason 2013 yılında hayatını kaybetse de ölümünden yıllar sonra yine dünya gündemine oturmayı başardı.

Adamın görüntülerinin sosyal medyada viral olması üzerine Paul Karason'ın sıra dışı hikayesi ve Inside Edition'ın 2008 tarihli bölümü yeniden dünya gazetelerinde yerini aldı.

DERGİDE GÖRÜĞÜ REKLAM HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Paul Karason 1950 yılında sarı saçlı ve açık tenli olarak dünyaya geldi. Uzun yıllar boyunca sıradan fiziksel görüntüsü ile dikkat çekmeden normal bir hayat yaşayan adamın hayatı 1994 yılında gördüğü bir dergi reklamı ile değişti.

Paul, dergide gördüğü, insanlara sağlıklı bir yaşam ve gençleşme vaat eden reklamın cildinin pul pul dökülmesini durdurabileceğini düşündü ve ev yapımı gümüş kolloidal karışımı içmeye başladı.

Sıvı içinde asılı küçük gümüş iyonları ve nanopartiküller içeren bu karışım o zamanlar 58 yaşında olan adamda gümüş zehirlenmesinin neden olduğu nadir bir tıbbi sendrom olan argyria'ya (Mavi cilt sendromu) neden oldu.



Fotoğraf: Youtube

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Hazırladığı karışımı içmekle kalmayıp cildine de süren Paul ten renginin yavaş yavaş değiştiğini ona bir arkadaşı söyleyene kadar fark etmedi.

Sıra dışı durumunun fark edilmesi ile bir anda popüler olan adam ilk başlarda bu durumun tadını çıkarıp televizyon kanallarında başından geçenleri büyük hevesle anlatsa da, bir kaç yıl sonra durum onun için daha gergin bir hal almaya başladı.

İŞSİZ KALDI, NİŞANLISINDAN AYRILDI

İş bulmakta zorlanan ve bu yüzden bir süre işsiz kalan Paul nişanlısından ayrıldı. Prostat kanseri ve kalp sorunları da dahil birçok sağlık krizi yaşadı. 2012 yılında evini kaybettikten sonra memleketi Bellington'a dönen Paul 2013 yılında zatürre tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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KOLLODİAL GÜMÜŞ NEDİR?

Paul'un cildinin maviye dönüşmesine neden olan kolloidal gümüş, damıtılmış su ve gümüşün karıştırılması ile oluşturuluyor.

Antibakteriyel özelliklere sahip olan gümüş binlerce yıl boyunca enfeksiyonla mücadelede kullanılsa da daha sonra çok daha etkili olan penisilin geliştirilmesi ile kullanımdan kalktı.

İnsanlar yıllarca söz konusu karışımı reçetesiz olarak kullansa da, ABD 1999 yılında maddenin kullanımını yasakladı.



Mavi cilt sendromu çoğunlukla kişide cilt rengi farklılığı dışında ciddi bir sağlık sorununa yol açmaz. Bu sendroma sahip kişilerin uzun yıllar yaşadığı bilinmektedir.

Karason'un hikayesi ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşayan Fugate ailesinin yaşadıklarını paylaşmasıyla yeniden gündeme geldi. Fugate ailesi, genetik miras nedeni ile yaklaşık 200 yıldır nadir bir kan hastalığıyla mücadele ediyor.



'Kentucky'nin mavi insanları' olarak bilinen ailede hala mavi bir ten rengi ya da mavi lekelenmeler görülüyor.