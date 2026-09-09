İçmeden öldürüyor: Dumanı bir yılda 1.7 milyon can aldı

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Küresel Hastalık Yükü 2023 çalışmasında, 1990-2023 döneminde 204 ülke ve bölgede pasif içiciliğin yaygınlığı ve sağlık üzerindeki etkileri incelendi. Araştırmacılar, 2023’te dünya nüfusunun yüzde 33.9’unun, sigara içmeyenlerin soluduğu iki tür dumanın birleşiminden oluşan “ikinci el” sigara dumanına maruz kaldığını belirledi. Çalışmaya göre bu maruziyet, 1 milyon 660 bin erken ölümün yanı sıra 44.8 milyon kişinin sağlık sorunları yaşamasına neden oldu.

ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA

Pasif dumana maruz kalan 2.7 milyar kişinin 767 milyonunu 15 yaş altındaki çocuklar oluşturdu. Çocuklarda pasif içiciliğin 2023’te 5.2 milyon alt solunum yolu enfeksiyonuyla bağlantılı olduğu belirtilirken, yaklaşık 1.49 milyar kadın pasif içiciliğe maruz kaldı.

HASTALIKLARA YOL AÇIYOR

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Araştırmada, pasif sigara dumanına maruz kalmanın özellikle kalp-damar ve solunum sistemi üzerinde ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı belirtildi. Maruziyetin iskemik kalp hastalığı ve inme başta olmak üzere akciğer hastalığı, astım ve solunum yolu enfeksiyonlarıyla bağlantılı olduğu kaydedildi. Tütün dumanının ayrıca trakea, akciğer ve meme kanserleri dahil çeşitli kanser türlerinin yanı sıra tip 2 diyabetle de ilişkili olduğu ifade edildi.