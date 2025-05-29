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İçme suyuna bulaştı: Komşuda uranyum paniği

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#Yunanistan#İçme Suyu#Uranyum
İçme suyuna bulaştı: Komşuda uranyum paniği
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 07:00

Yunanistan’ın Serez şehrinin içme suyunda yüksek oranda uranyum tespit edildi.

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26 Haziran’a kadar OHAL bölgesi ilan edilen şehirde, özellikle toplam 2 bin hanenin bulunduğu yedi kasaba ve köyde içme suyunun her türlü kullanımı yasaklandı. Bu süre içinde ihtiyaçlar, belediyenin tankerlerle sevk edeceği su ile karşılanacak. Öte yandan nükleer santral ya da uranyum madenlerinin bulunmadığı Serez’de, içme suyunda uranyum tespit edilmesinin nedenleri araştırılıyor. Uranyum içeren atık maddelerin suya atılmış olabileceği ihtimali değerlendiriliyor. AB yönetmeliği çerçevesinde, Yunanistan’da nisan ayından itibaren içme suyu ölçümleri yeni yöntemle yapılıyor.

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#Yunanistan#İçme Suyu#Uranyum

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