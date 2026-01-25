ICE yine öldürdü

Haberin Devamı

Sosyal medyada paylaşılan videoda, ICE görevlilerinin elinde telefon olan bir kişiyi zorla yere yatırdıkları, gözaltına almak için boğuştuğu görüldü. Görevlilerin yerdeki adamı yumruk ve tekmelerle darp ettiği sırada önce tek el silah sesi duyuluyor ardından 9-10 el daha. Göğsünden vurulan adamın 37 yaşındaki ABD vatandaşı hemşire, Alex Jeffrey Pretti olduğu belirlendi. ICE görevlileri, yine aynı bölgede birkaç hafta önce göçmenlere yönelik operasyonlar sırasında 37 yaşındaki Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşını aracında silahla öldürmüştü.