Dünya Haberleri

ICE yine öldürdü

Güncelleme Tarihi:

ICE yine öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2026 07:00

ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentindeki protestolar sırasında bir kişi daha Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vuruldu.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, ICE görevlilerinin elinde telefon olan bir kişiyi zorla yere yatırdıkları, gözaltına almak için boğuştuğu görüldü. Görevlilerin yerdeki adamı yumruk ve tekmelerle darp ettiği sırada önce tek el silah sesi duyuluyor ardından 9-10 el daha. Göğsünden vurulan adamın 37 yaşındaki ABD vatandaşı hemşire, Alex Jeffrey Pretti olduğu belirlendi. ICE görevlileri, yine aynı bölgede birkaç hafta önce göçmenlere yönelik operasyonlar sırasında 37 yaşındaki Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşını aracında silahla öldürmüştü.

#ICE Protestoları#Minneapolis Olayları#Göçmenlik Politikaları

