ICE komutanını görevden alıyor… Trump 48 saatte çark etti

ABD merkezli Wall Street Journal’ın haberine göre Trump’ın “tavrını 48 saat içinde yumuşatmasının” asıl nedeni, Cumhuriyetçi milletvekilleri ve destekçilerinin, seçim kampanyasının en önemli meselesi olan “yasadışı göçle mücadele” konusunda halkın desteğini boşa harcadığına dair endişelerini dile getirmeleri oldu.

‘AGRESİF’ KOMUTAN

Axios’a göre ise yaşanan olaylara karşı “duyarsız” davranan Sınır Devriye Komutanı Gregory Bovino’nun da Minnesota’dan “ayrılması” bekleniyor. “Agresif taktikleri ve güç gösterileriyle” tanınan Bovino’nun California’nın El Centro şehrine kaydırılacağı düşünülüyor. Öte yandan “Minnesota’dan barışçıl ve onurlu bir şekilde çekilmek istediği” öne sürülen Trump, “sınır çarı” olarak nitelendirilen Tom Homan’ı bölgeye göndereceğini duyurdu. Homan, Trump yönetiminde yer alan diğer yetkililere kıyasla “daha ölçülü ve ılımlı bir ses” olarak görülüyor.

Minnesota’nın Minneapolis şehrinde 7 Ocak’ta Renee Nicole Good, 24 Ocak’ta da Alex Pretti ICE görevlileri tarafından vurularak öldürülmüştü. Trump yönetimi hayatını kaybeden Good ve Pretti’yi çeşitli nedenlerle suçlayarak ICE görevlilerini desteklemişti. Minnesota’da yaklaşık 3 bin ICE görevlisinin görev yaptığı tahmin ediliyor.

Minneapolis kentindeki ICE karşıtı gösteriler devam ediyor.