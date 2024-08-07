'İç savaş kaçınılmaz' diyen Elon Musk'a İngiltere'den sert tepki... X'in sahibine 'protestoları kışkırtıyor' suçlaması

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Geçtiğimiz hafta üç çocuğun ölümüne yol açan bıçaklı saldırıyı gerçekleştirmekle suçlanan kişinin sosyal medyada bir sığınmacı olduğunun iddia edilmesinden sonra İngiltere genelinde protesto gösterileri düzenlendi. Polis, şüphelinin 17 yaşındaki Axel Rudakubana olduğunu ve İngiltere doğumlu olduğunu açıkladı.

'PROTESTOLARI KIŞKIRTIYOR' SUÇLAMASI



1 haftadır devam eden olaylar üzerine X'in sahibi Musk'ın, Pazar günü yaptığı paylaşımda, İngiltere'de iç savaşın kaçınılmaz olduğunu söyledi. Pazartesi günü Birleşik Krallık Başbakanı Keir Stramer'ın sözcüsü "Böyle için bir neden yok" şeklinde bir cevap verdi. Sözcü sözlerinin devamında "İngiltere adına konuşmayan küçük bir azınlıktan geliyor" diye nitelediği Musk'ı suçladı. Başbakan sözcüsü "Şu anda ülkede olan şey, sokaklarımızda veya çevrimiçi ortamda yeri olmayan organize, şiddet yanlısı bir haydutluk" diyerek Musk gibi sosyal medya üzerinden olayları körükleyenlere tepki gösterdi.

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İngiltere'de protestolar sürüyorBaşbakan Stramer da üst düzey kabine bakanları, polis şefleri ve Adalet Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı toplantının ardından, polisin sosyal medyada olayları kışkırtanlar hakkında soruşturma açılacağını belirterek "Şiddeti kışkırtıyorsanız, bunun çevrimiçi veya çevrimdışı olması önemli değil. Bu nedenle, tıpkı sokaklarda doğrudan katılanlarla ilgili olarak olduğu gibi tutuklamalar olmasını bekliyorum" dedi.Bunun üzerine Musk Salı günü, komplo teorisyenleri tarafından yayılan ve "iki kademeli polislik" anlamına gelen #TwoTierKier etiketi ile başbakan Stramer'i etiketleyerek X üzerinden cevap verdi. Bu teoriye inananlar İngiltire'de polisin sağ görüşlü gösterilere sol görüşlülerden daha sert davrandığına inanıyor. Ayrıca ünlü milyarder, sosyal medyada saldırgan konuşmaları kısıtlamaya çalışan İngiltere'yi Sovyetler Birliği'ne benzetti.

Musk, bu paylaşımlarının yanında Tommy Robinson gibi göçmen karşıtı görüşleri ile tanınan aktivistlerin X'te hesap açmalarına izin verdi. Robinson'n X hesabı daha önce nefret söylemleri nedeniyle 2018'de askıya alınmıştı.

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İngiltere Başbakanı Keir Stramerİngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada olayı kışkırtanlar sadece dezenformasyonun değil, aynı zamanda şiddetin de teşvik edilmesini sağladı" diye açıklamada bulundu. Bakan, polisin sosyal medya üzerinden suç işleyenleri de takip edeceğini sözlerine ekledi.

Sosyal medya şirketleri, platformlarından nefret söylemi ve şiddete teşviki yasaklayan kendi iç politikaları olmasına rağmen, bunları uygulamada uzun süredir zorluk çekiyor. Teknoloji uzmanı olan Isabelle Frances-Wright, CNN'e "Sorun her zaman uygulama olmuştur. Özellikle kriz ve çatışma zamanlarında, çok büyük bir içerik dalgası olduğunda, zaten kırılgan olan içerik denetleme sistemleri dağılıyor gibi görünüyor." diye durumu özetliyor.