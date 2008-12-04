İç güvenlik Tanrı’nın işi değil

Kasım CİNDEMİR / WASHINGTON Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi ABD’li ateistler, Kentucky Eyaleti’nde terörizme karşı düzenlenmiş olan bir yasada yer alan "Tanrı’nın yardımı olmadan güvenlik sağlanmaz" ifadesinden davacı oldu.

Dava, "Amerikan Ateistleri" kuruluşu tarafından Frankfort’ta açıldı. Kentucky Eyaleti’nin İç Güvenlik kurumu ile ilgili bir yasada, asker, polis ve sağlık kurumlarının yanı sıra Tanrı’ın rolü de vurgulanıyor. Bu çerçevede, Frankfort’taki Acil Operasyon Merkezi’ndeki bir plakette İncil’den bir alıntı yer alıyor.



Amerikan Ateistleri kuruluşunun (AAI) Hukuk Direktörü Edwin F. Kagin, bu durumun anayasaya aykırı olduğunu kaydetti. AAI, hem eyalet hem de federal anayasanın ihlal edildiğini savunuyor. Eyalet Meclisi üyesi olan Baptist Papaz Tom Riner ise, hem eyaletin hem de ülkenin korunması için, Tanrı’nın öneminin kabul edilmesinin yaşamsal olduğunu belirtti. Riner, hiçbir devletin tek başına mükemmel bir güvenliği garanti edemeyeceğini, ancak ilahi korumaya muhalefetin de hep olacağını ifade etti. Riner, "Bu, Amerika’nın temel anlayışında yer alıyor" dedi.



AAI Başkanı Ed Buckner, din ve Tanrı konularının başka eyaletlerde de tartışmalı konular olduğunu, ancak Tanrı’nın sadece Kentucky’de iç güvenlik alanında yer aldığını kaydetti. Ed Buckner, "Bu sorumuluğu Tanrı’ya veya bir mitolojik varlığa yüklemek isteyen başka eyalet bilmiyorum" dedi.