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Ibu Yanardağı'nda patlama

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#Endonezya#İbu Yanardağı#Patlama
Ibu Yanardağında patlama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 12:35

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletindeki Ibu Yanardağı patlama sonrası kül ve duman püskürttü. Ulusal Afet Önleme Ajansından (BNPB) yapılan açıklamada ise beklenen şiddetli yağış nedeniyle ani sel ve soğuk lav akıntısı gibi felaketlere karşı uyarıda bulunuldu.

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Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletindeki Ibu Yanardağı’nda patlama meydana geldi. Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Tehlikeyi Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 11.03'te patlayan yanardağın 5 kilometre yüksekliğe kül ve duman püskürttüğü belirtildi.

Bölge sakininin ve turistlerin aktif kraterle en az 7 kilometrelik mesafeyi korumaları gerektiği vurgulandı. Ulusal Afet Önleme Ajansından (BNPB) yapılan açıklamada ise beklenen şiddetli yağış nedeniyle ani sel ve soğuk lav akıntısı gibi felaketlere karşı uyarıda bulunuldu.

Halmahera Adası’nın kuzeybatı kıyısında yer alan bin 325 metre yükseklikteki yanardağ, 16 Mayıs'tan bu yana en yüksek alarm seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, Batı Sumatra eyaletinde geçtiğimiz haftalarda meydana gelen sel felaketi, toprak kaymasının yanı sıra Marapi Yanardağı çevresindeki volkanik kül ve kaya parçalarından oluşan soğuk lav akışına yol açmış, 67 kişi hayatını kaybetmişti.

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#Endonezya#İbu Yanardağı#Patlama

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