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Ibu Yanardağı'nda patlama

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#Endnezya#İbu Yanardağı#Patlama
Ibu Yanardağında patlama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 15:58

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletindeki Ibu Yanardağında patlama meydana geldi. Patlama sonrası yanardağ, 5 dakika boyunca 5 kilometre yüksekliğe kül ve duman püskürttü.

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Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletindeki Ibu Yanardağı’nda patlama meydana geldi. Patlama sonrası yanardağ, 5 dakika boyunca 5 kilometre yüksekliğe kül ve duman püskürttü. Volkanoloji ve Jeolojik Tehlikeleri Azaltma Merkezi Başkanı Hendra Gunawan, "Volkanik sarsıntılar hala yoğun, dolayısıyla gelecekte de bir patlama potansiyeli var" dedi.

Yetkililer, bölge sakinlerine ve turistlere yanardağ kraterinin 5 kilometre yakınında bulunmamalarını tavsiye etti.

Yanardağda geçtiğimiz hafta cuma günü de patlama meydana gelmiş, patlamanın ardından alarm seviyesi 2'den 3'e yükseltilmişti. Bölgede barınma merkezleri oluşturulurken, henüz bir tahliye emri verilmedi.

Bin 325 metre yükseklikteki Ibu Yanardağı, Halmahera Adası’nın kuzeybatı kıyısında yer alıyor. Yaklaşık 270 milyon nüfuslu Endonezya'da 120 aktif yanardağ bulunuyor.

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#Endnezya#İbu Yanardağı#Patlama

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