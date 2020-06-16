İbiza adasına Alman akını

Avrupa ülkeleri, koronavirüs salgınının vurduğu turizm sektörünü canlandırmak için ‘güvenli koridor’ uygulamasını başlatıyor. Bu kapsamda İspanya, Schengen ülkelerine sınırın açılacağı 21 Haziran tarihinden önce 10 bin 900 Alman turisti Balear adalarına özel uçuşlarla kabul etmeye başladı. 47 ayrı uçuşla adalara varacak Alman turistlere koronavirüs testi yapılmayacak. İspanyollar ise söz konusu adaları ziyaret edemeyecek.

Salgının Avrupa’da etkisini göstermesiyle iç ve dış sınırlardan geçişlere kısıtlama getiren AB ülkeleri, bu alanda kapsamlı normalleşmenin ilk adımını attı. Dünden itibaren AB ülkelerinin büyük bölümü kendi aralarındaki ve AB üyesi olmayıp kontrolsüz seyahate izin veren Schengen Bölgesi’nde bulunan Norveç, İzlanda, Liechtenstein ve İsviçre’ye yönelik seyahat engellerini kaldırdı. Avusturya, Danimarka, İspanya’nın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerde ise kısıtlamalar şimdilik sürüyor. Schengen Bölgesi’ndeki işleyişin en geç 30 Haziran’da tamamen normale dönmesi öngörülüyor. AB’nin bir sonraki adımı ise 1 Temmuz’dan başlayarak dış sınırların kademeli açılması olacak. Balear takımadaları, İspanya’ya bağlı özerk bölge olup Minorka, Mayorka, Cabrera, Ibiza ve Formentera adalarından oluşuyor.