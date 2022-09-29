Ian Kasırgası Florida’yı vurdu: 2,5 milyon kişiye tahliye emri...

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Ian Kasırgası, Küba’nın ardından ABD’nin Florida eyaletini vurdu. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) tarafından yapılan açıklamada Saffir-Simpson ölçeğine göre kategori 4 seviyesine ulaşan Ian Kasırgası, saatte 241 kilometre hıza sahip rüzgarlarla birlikte ABD’nin Florida eyaletindeki Cayo Costa Adası yakınlarında karaya indi. Kasırga öncesi bölgede fırtına ve şiddetli yağışlarla etkili olurken, sel ve su baskınları meydana geldi.

FLORİDA’DA 2,5 MİLYON KİŞİYE TAHLİYE EMRİ VERİLDİ



Yaklaşan Ian Kasırgası nedeniyle bu sabah Florida’da yaşayan 2 milyon 500 bin vatandaşın tahliyesi emredildi. Florida Valisi Ron DeSantis yaptığı açıklamada “Güçlü bir fırtına bekliyoruz, çok fazla yağış olacak” sözleriyle vatandaşları uyararak, kasırga ile mücadele için 42 bin asker, 7 bin ulusal muhafız, 179 hava aracı ve çok sayıda su üstü aracın hazır olduğunu bildirdi. Florida eyaletinde kasırga nedeniyle şimdiden 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

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KASIRGA, KATEGORİ 5 SEVİYESİNE YÜKSELEBİLİR



Florida’da karaya inmeden önce Meksika körfezinde ilerlediği sırada güçlenerek kategori 4 seviyesine çıkan Ian Kasırgası’nda rüzgarın hızı saatte 249 kilometreye ulaşırken, kasırga kategori 5 seviyesine çok yaklaştı. Saffir-Simpson ölçeğine göre rüzgar hızı saatte 252 kilometre (157 mil) hıza ulaşan kasırgalar kategori 5 olarak kabul ediliyor.

KASIRGANIN 12 SAAT İÇERİSİNDE ATLAS OKYANUSU’NA ULAŞMASI BEKLENİYOR



Ian Kasırgası’nın kuzeybatı yönünde ilerleyerek önümüzdeki 12 saat içerisinde Florida Yarımadası’nı geçeceği ve Atlas Okyanusu’na ulaşacağı tahmin ediliyor. Dün sabahın erken saatlerinde kategori 3 seviyesinde Küba’yı vuran Ian Kasırgası, tüm ülkede elektrik kesintisine yol açarken 2 kişi hayatını kaybetmişti.



KASIRGA NEDENİYLE BATAN GÖÇMEN TEKNESİNDEKİ 23 KİŞİ KAYIP



ABD Sınır Devriyesi tarafından yapılan açıklamada, kasırga nedeniyle içerisinde Kübalı göçmenlerin bulunduğu teknenin Florida açıklarında battığı aktarılarak, 23 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Açıklamada, ABD Sahil Güvenlik ekiplerinin kayıp 23 kişi için arama-kurtarma operasyonu başlattığı ifade edildi. ABD Sınır Devriyesinde görevli Ajan Walter Slosar yaptığı açıklamada, teknede bulunan 4 Kübalı göçmenin kötü hava koşulları nedeniyle teknelerinin batmasının ardından kıyıya yüzerek geldiğini belirtti. Kübalı göçmenlerin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.