Hz. Muhammed'e hakaret eden Milletvekili Winter'in dokunulmazlığı kaldırıldı

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Susanne Winter'in dokunulmazlığının kaldırılması için yapılan oylama sırasında meclise başkanlık eden Martin Graff, yargılamanın 30 gün içerisinde tamamlanmasını istedi.

Susanne Winter, geçtiğimiz aylarda Graz'da yapılan Belediye seçimlerinde Hz.Muhammed'e çeşitli hakaretlerde bulunmuş ve ‘6 yaşında birisiyle evlendi’ şeklinde konuşmuştu.

PARTİSİNİN BAŞKANI DA DESTEKLEMİŞTİ

Kuran ve Hz.Muhammed hakkında ağır hakaretler içeren konuşmalar yapan Winter'e, partisi FPÖ'nün Genel Başkanı Heinz-Christian Strache da destek vermiş ve “Susanne düşüncelerini söylüyor” demişti.

Susanne Winter, Avusturya yasalarına göre; kişilerin dini inançlarına ve liderlerine hakaret etmek suçundan iki yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Bütün İslam aleminde büyük tepki ve nefret toplayan Susanne Winter'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde Avusturya Meclisinin vermiş olduğu bu karar Avusturya'daki müslüman toplumu tarafından olumlu bir karar olarak bulundu.