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Dünya
AA
Haber Giriş: 27.10.2020 - 13:02 | Son Güncelleme:

Husilerin sözde hükümetindeki bakan uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti

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Husilerin sözde hükümetindeki bakan uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti
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Yemen'deki Husilere bağlı sözde hükümetin Gençlik ve Spor Bakanı Hasan Zeyd, başkent Sana'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Husi hükümetin Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Usame Sari sosyal medya hesabı Facebook'tan yaptığı açıklamada, Bakan Hasan Zeyd'in (66), Sana'daki Hidde bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen silahlı bir grubun ateş açması sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti.

Zeyd ayrıca Husilerle müttefik olan El-Hak Partisi'nin Genel Sekreterliği görevini yürütüyordu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. 

 

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