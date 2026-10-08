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Husilerden Suudi Arabistan'da havalimanına balistik füze saldırısı

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#Suudi Arabistan#Yemen Savaşı#Husi Saldırıları
Husilerden Suudi Arabistanda havalimanına balistik füze saldırısı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2026 07:46

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nı balistik füzeyle hedef aldıklarını bildirdi. Füzenin havalimanına isabet ettiği iddia edildi.

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Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Kral Halid Havalimanı'na balistik füzeyle saldırı düzenlediklerini belirterek, füzenin "isabetli şekilde hedefine ulaştığını" ve havalimanındaki hava trafiğinin aksamasına yol açtığını öne sürdü.

Seri, dünya genelindeki tüm hava yolu şirketlerine, Suudi Arabistan hava sahasında uçuşlarını sürdürmelerinin doğuracağı sonuçlar konusunda "son kez" uyarı yaptı.

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Suudi Arabistan hava sahasının Husilerin "askeri faaliyetlerine sahne olduğunu" belirten Seri, Mekke ve Medine'deki kutsal bölgelerin hava sahasının ise bu uyarının dışında olduğunu ve "güvenli" olduğunu savundu.

Husilerden Suudi Arabistanda havalimanına balistik füze saldırısı

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YEMEN İÇ SAVAŞI

Yemen'de Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'nın ve bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından iç savaş başladı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Mart 2015'te ülkeye müdahale etti.

Temmuz ayında başlayan çatışma, Nisan 2022'de başlayan ateşkesin sağladığı görece sakinliğin ardından yaşanan en geniş çaplı çatışmalardan biri olarak kayıtlara geçti.

Eylülde çatışmaların şiddeti artarken Husiler, Hudeyde ve Taiz vilayetlerinde stratejik öneme sahip El-Maha (Moha) kenti dahil bazı önemli bölgeleri ele geçirdi.

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#Suudi Arabistan#Yemen Savaşı#Husi Saldırıları

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