Husiler’den Suudi Arabistan'a saldırı… Başkentte bazı noktalar hedef alındı

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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, görüntülü olarak yayımlanan açıklamasında, 15 Eylül'de Mekke civarında önlenen İHA saldırısından sorumlu olmadıklarını savundu.

Arap Koalisyonuna ait Hamis Muşayt ve Taif hava üslerinden Yemen'e şu ana kadar 732 hava saldırısı düzenlendiğini söyleyen Seri, bu saldırılar nedeniyle Suudi Arabistan'ı suçladı.

Seri, bu hava saldırılarına karşı balistik füze ve İHA'larla Riyad'daki bazı "hassas hedefleri" ve Yenbu bölgesindeki Aramco tesislerini hedef aldıklarını aktardı.

Saldırılar sonrası hedef alınan noktalarda yangın çıktığını ileri süren Seri, Suudi Arabistan'da "sivil noktaları hedef almadıklarını" savundu.

Suudi Arabistan makamlarından Husilerin saldırılarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Sana'ya gönderilen insansız hava araçları nedeniyle Suudi Arabistan'ı suçlamış ve karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu.

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Görgü tanıkları, bugün öğle saatlerinde Riyad'daki Kral Halid Havalimanı yakınındaki bölgede yangın çıktığını ve bölgeden dumanların yükseldiğini bildirmişti.

Yangına ilişkin Suudi Arabistan makamlarından açıklama yapılmamıştı.

SUUDİ ARABİSTAN: HUSİLERİN BALİSTİK FÜZE SALDIRISI ENGELLENDİ

Koalisyon güçleri sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen’deki İran destekli Husilerin bugün Suudi Arabistan’daki "hassas" noktalara füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğine ilişkin açıklamalarına karşılık verdi. El-Maliki, "terörist" olarak nitelendirdiği Husilerin Riyad’daki sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alma girişimlerinin arttığını belirterek, Suudi hava savunma sistemlerinin başkente yönelik balistik füze saldırısını hedeflerine ulaşmadan önce engellediğini ve füzeyi imha ettiğini kaydetti. Koalisyon sözcüsü ayrıca Husilerin Taif, Bais, Farasan ve Yanbu kentlerinde sivilleri ve sivil altyapıyı hedef almaya yönelik girişimlerinin de hava savunma güçleri tarafından engellendiğini bildirdi.

Koalisyon Komutanlığı, Husilerin saldırılarına karşı caydırıcı nitelikte uygun tedbirleri alma hakkını yeniden teyit ederek, bu tedbirlerin uluslararası insani hukuk çerçevesinde uygulandığını kaydetti.

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YEMEN’DEN AÇIKLAMA

Yemen Dışişleri Bakanı Afrah ez-Zube, ülkesinin "İran'ın bir müzakere kozu ya da bir hesaplaşma alanı" olmadığını belirterek, Suudi Arabistan'la ilişkilerinin "köklü" olduğunu söyledi. Yemen resmi haber ajansı SABA'ya verdiği röportajda Zube, "Yemen devlet kurumlarının yeniden tesis edilmesi, ülkenin ve deniz yollarının güvenliği ve bölgenin istikrarı için temel teşkil eder. Hükümet son gelişmelerin yansımalarıyla sorumluluk ve kararlılık içinde mücadele ediyor." dedi.

Zube, "devletin yaşananların zorluğunu, vatandaşların çektiği sıkıntıları küçümsemediğini, sorumluluğunun eksiklikleri gidermek, kurumların kenetlenmesini güçlendirmek, sivilleri korumak ve zarar görenlere destek olmak olduğunu" ifade etti.

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Yemenli Bakan, "devletin siyasi liderliğinin, müdahaleyi yalnızca askeri cepheyle sınırlamayan, aksine vatandaşları korumaya, aksaklıkları düzeltmeye, kapasiteyi yeniden kazanmaya ve diplomatik çalışmaları devreye sokmaya dayanan entegre bir caydırıcılık yaklaşımı izlediğini, bunun yanı sıra kurumların ve hizmetlerin devamlılığını sağlayıp insani yardımları genişlettiğini" söyledi.

Kızıldeniz ve Babulmendeb'teki seyrüsefer güvenliğine de değinen Zube, "tehlikenin yalnızca deniz trafiğinin aksatılmasının ötesine geçerek silahlı bir grubun kendi şartlarını dayatma çabasına dönüştüğü, askeri olarak bir bölgeyi kontrol etmenin deniz seyrüseferini yönetme hakkı kazandırmayacağı" konusunda uyarıda bulundu.

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"Yemen'in kendi toprakları ve adaları üzerindeki egemenliğinin zor kullanılarak değiştirilemeyeceğini, bir geminin tehdit altında geçmesinin deniz seyrüsefer özgürlüğünün güvenli olduğu anlamına gelmediğini" vurgulayan Zube, sürdürülebilir istikrarın devletin kendi kıyılarında, limanlarında ve adalarında yetkilerini kullanabilmesini gerektirdiğini belirtti.