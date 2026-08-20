Husilerden Suudi Arabistan'a İHA saldırısı

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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Yemen Silahlı Kuvvetlerinin iki İHA ile saldırı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Seri, saldırılarda kullanılan İHA'lardan ilkinin Necran Havalimanı’nda “düşmana ait hassas bir hedefi”, ikincisinin ise Necran’daki Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco’ya ait bir hedefi vurduğunu iddia etti.

Her iki saldırının da hedeflerine başarıyla ulaştığını savunan Seri, saldırıların Suudi Arabistan’ın Yemen’in Saada vilayeti hava sahasını İHA’larla ihlal etmesine karşılık gerçekleştirildiğini kaydetti.

Seri, Yemen Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin egemenliğini “her türlü ihlalden korumaya” ve bu durumu sürdürmeye devam edeceğini duyurdu.

HUSİLERE 24 SAATTE 81 OPERASYON

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, ordunun ülkenin çeşitli kentlerinde Husilere ait mevzi ve hedeflere yönelik son 24 saatte 81 operasyon düzenlediği bildirildi.

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Yemenli yetkili, operasyonların, "çok sayıda saha komutanı ile terör örgütü Husi unsurlarının etkisiz hale getirilmesi, çok sayıda ekipman ve aracın yanı sıra tehdit kaynaklarının imha edilmesiyle sonuçlandığını" belirtti.

Nezili, "Bu operasyonlar, silahlı kuvvetlerimizin, Yemen halkının kaynakları ve çıkarlarına yönelik tekrarlanan Husi terör saldırılarına karşı aldığı bir dizi misilleme tedbirinin parçasıdır. Husiler, sivil alanları kasıtlı olarak hedef alarak Yemen halkını kuşatmakta ve halkın çektiği sıkıntıları artırmaktadır." ifadelerini kullandı.