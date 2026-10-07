Husilerden Riyad'a balistik füze saldırısı: Aden Havalimanı'nda yolcular tahliye edildi

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Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, Husiler tarafından Riyad’ın kuzeyine fırlatılan balistik füzeyi önleyerek imha ettiklerini ifade etti.

Aden İl Emniyet Müdürlüğü'nün Facebook hesabından yapılan açıklamada ise Husilerin Aden Uluslararası Havalimanı'nı 2 füzeyle hedef aldığı duyuruldu. Husilerin füze saldırısıyla hem yolcuların hem de havalimanı çalışanlarının hayatını tehlikeye attığı aktarılan açıklamada, ilk belirlemelere göre söz konusu saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Aden Uluslararası Havalimanı ve çevresinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı kaydedilen açıklamada, Aden Uluslararası Havalimanı'nın geçici başkent Aden'in yanı sıra çevre vilayetlere de hizmet veren sivil bir havalimanı olduğu anımsatıldı.

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YEMEN HÜKÜMETİ HUSİLERE KARŞI TAARRUZA GEÇTİ

Al Jazeera'nin haberine göre, Yemen hükümeti Taiz vilayetinin dağlık El-Vaziiye bölgesine yönelik taarruz harekatı başlattı. Operasyonun, Kızıldeniz kıyısı ve Babülmendep Boğazı'nı Husilerden geri almak için düzenlendiği duyuruldu.

Husiler, 2014'te başkent Sana'yı zorla ele geçirerek kendi yönetimlerini kurmuştu. İran ile bağlantılı grup, ülkenin kuzey ve kuzeydoğusunu kontrol ediyor. Husiler geçen ay batı kıyısı boyunca ilerleyerek liman kenti Muha ile Babülmendep çevresindeki bölgeleri ele geçirmişti.

Taarruz, Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi tarafından pazar günü duyurulan ve Sana dahil Husilerin elindeki tüm kalan bölgeleri geri almayı amaçlayan "Yemen Şafağı" operasyonunun son halkası oldu. Yemen ordusunun medya merkezi X platformunda yaptığı paylaşımda, hükümet yanlısı bir askeri grup olan Vatan Kalkanı Güçleri'nin El-Vaziiye'yi geri almak için "geniş çaplı bir operasyon" başlattığını ve El-Mansura bölgesine bakan stratejik tepeleri güvence altına aldığını belirtti.

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FÜZE VE HA'LAR HAVALİMANINI HEDEF ALDI

Yemen Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İran destekli Husilerin, Aden Uluslararası Havalimanı'ndaki terminal binası ile pisti 2 balistik füze ve birkaç kamikaze İHA'yla hedef aldığı söylendi.

Husilerin fırlattığı balistik füzelerden birinin Kahire-Aden seferini yapan uçağın iniş yapmadan birkaç dakika önce pist yakınlarına düştüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu saldırı, sivil uçuşu korkunç bir insani felakete dönüştürebilir ve onlarca masum insanın hayatını bir anda kaybetmesine neden olabilirdi. Saldırılar üzerine Kahire'den gelen uçağın Aden Uluslararası Havalimanı'na inişi iptal edildi ve Cidde'ye yönlendirildi."

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'TEHLİKE DAHA BÜYÜK'

Tehlikenin bununla da sınırlı olmadığı ve Aden-Cidde uçuşu için havalimanında bekleyen çok sayıda yolcu olduğu sırada saldırının gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, saldırının olduğu saatte diğer pistte bekleyen 2 yolcu uçağının da güvenli bir yere nakledildiği bildirildi.

Aden semalarında Husilere ait diğer bazı İHA'ların tespit edildiği aktarılan açıklamada, yeni saldırı ihtimallerine karşı Aden Uluslararası Havalimanı'ndaki yolcuların tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

HAVA SEYRÜSEFER GÜVENLİĞİ TEHDİT ALTINDA

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Yolcu uçaklarının iniş kalkış saatlerinde füze ve İHA'larla düzenlenen saldırıların sivillerin hayatını hiçe sayan ihlaller olduğu vurgulanan açıklamada, "Terörist Husilerin gerçekleştirdiği saldırı, tehlikeli bir tırmanış ve sivil havacılığın, havaalanlarının ve sivil tesislerin düşmanca eylemlerden korunmasını garanti eden uluslararası yasa ve normların açık bir ihlali olarak değerlendiriyoruz. Bu durum ayrıca, hava seyrüsefer güvenliğine ve havacılık sektöründeki yolcuların ve çalışanların canlarına doğrudan bir tehdit oluşturmaktadır." denildi.

Yemen Ulaştırma Bakanlığı açıklamasında, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) başta olmak üzere uluslararası toplum ve sivil havacılıkla ilgili uluslararası kuruluşların, sivil tesisler ve ticari havacılığın askeri hedeflerden korunmasına yönelik sorumluluklarını üstlenmeleri istendi.

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SUUDİ ARABİSTAN'A BALİSTİK FÜZE SALDIRISI ENGELLENDİ

Riyad yönetimi, Husilerin başkenti hedef alan bir balistik füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Arap Koalisyonu Sözcüsü Maliki, füzelerin yere düşmeden imha edildiğini kaydetti.

Suudi Arabistan'a yönelik füzeli saldırının, Husilerin kontrolündeki Yemen'in başkenti Sana'dan gerçekleştiğine işaret eden Maliki, "Sana semalarındaki koalisyon istihbarat sistemimizle fırlatma platformunu takip ediyoruz ve onu imha edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Maliki, kısa süre önce Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt kentine fırlatılan balistik füzenin imha edildiğini duyurmuştu.

HUSİLER ÇİN İHA'SINI VURDU

Öte yandan Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Yemen'in el-Cevf vilayetinde Suudi Hava Kuvvetlerine ait Çin yapımı CH-4 model bir İHA düşürdüklerini öne sürdü.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine yardım ediyor.