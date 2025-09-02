×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Husilerden İsrail'e karşı protesto mektubu

Güncelleme Tarihi:

#Husiler#İsrail#Yemen
Husilerden İsraile karşı protesto mektubu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2025 15:33

Yemen'deki Husilerin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) İsrail'in 28 Ağustos'ta başkent Sana'ya düzenlediği saldırıda aralarında Husi yönetimin Başbakanı Ahmed er-Rehavi ve 9 bakanın da bulunduğu 12 yetkilinin öldürülmesiyle ilgili protesto mektubu gönderdiği bildirildi.

Haberin Devamı

İran destekli Husi yönetimine bağlı SABA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, protesto mektubu BMGK'ya Husi yönetiminin Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdulvahid Ebu Ras tarafından iletildi.

"İsrail'in korkakça ve haince düzenlediği saldırıda aralarında Dışişleri Bakanının da olduğu hükümet yetkililerinin" hedef alındığına işaret eden Ebu Ras, söz konusu saldırının Yemen'in egemenliğinin, istikrarının ve toprak bütünlüğünün yanı sıra BM Antlaşması ile uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu kaydetti.

Ebu Ras, İsrail'in bu son saldırıyla Yemen'de 20 Temmuz 2024'ten bu yana siviller ve sivil nesneler aleyhinde işlediği suçlar dizisine bir yenisini eklediğini ifade etti.

Husilerden İsraile karşı protesto mektubu

Haberin Devamı

Husi yönetimin öldürülen Başbakanı Ahmed er-Rehavi

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Ebu Ras, uluslararası topluma "ahlaki ve yasal sorumluluğunu üstlenme, İsrail'in işlediği suçları engelleme, İsrail'i uluslararası hukuka uymaya zorlama ve cezasızlık politikasına son verme" çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, 28 Ağustos Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Hava kuvvetleri, Sana bölgesinde Husi rejimine ait bir askeri hedefe hassas güdümlü saldırı gerçekleştirdi.” ifadesini kullanmıştı.

Husiler, İsrail'in saldırısında aralarında Husi yönetimin Başbakanı Ahmed er-Rehavi ve 9 bakanın da bulunduğu 12 yetkilinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarına misilleme olarak füzeler ve insansız hava araçlarıyla İsrail'e saldırılar düzenliyor ve İsrail'le bağlantılı gemileri hedef alıyor.

Gözden KaçmasınHusiler İsraile karşı intikam yemini etti: Yüzleşmeye hazırız İsrailde güvenlik alarmıHusiler İsrail'e karşı intikam yemini etti: 'Yüzleşmeye hazırız!' İsrail'de güvenlik alarmıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınGazzeyi işgale başlayan İsrail ordusunda kriz çıktı: Yedek askerler göreve dönmeyi reddediyor Kırılma noktasına geldikGazze'yi işgale başlayan İsrail ordusunda kriz çıktı: Yedek askerler göreve dönmeyi reddediyor! 'Kırılma noktasına geldik'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Husiler#İsrail#Yemen

BAKMADAN GEÇME!