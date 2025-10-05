×
Husilerden İsrail'e füze saldırısı

#Husiler#İsrail#Yemen
Husilerden İsraile füze saldırısı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2025 14:23

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kudüs'te İsrail'e ait "hassas" hedeflere hipersonik balistik füzeyle saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada İsrail'e "Filistin-2" tipi hipersonik balistik füzeyle "nitelikli" saldırı düzenlendiğini belirtti.

Seri, saldırıda işgal altındaki Kudüs'te İsrail'e ait bazı hassas hedeflerin vurulduğu, saldırı nedeniyle İsraillilerin sığınaklara kaçtığını söyledi.

Saldırının, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği soykırıma karşılık gerçekleştirildiğini aktaran Seri, Husilerin, İsrail saldırılarının sonlandırılması, ablukanın kaldırılmasına ilişkin gelişmeleri takip ettiğini, sahada bu gelişmelerin sonuçlarına göre hareket edeceğini vurguladı.

Seri, Husilerin ayrıca saldırılar durdurulup abluka kaldırılana kadar Gazze'ye destek vermeye devam edeceğini dile getirdi.

Husilerden İsraile füze saldırısı

İSRAİL'DE SİRENLER ÇALDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Yemen'den atılan bir füze nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde uyarı sirenlerinin çaldığı ve füzeye müdahale edildiği aktarıldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonda da Yemen'den atılan füzenin ardından Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nda hava sahasının uçuş trafiğine kapatıldığı aktarıldı.

#Husiler#İsrail#Yemen

