Husiler Suudi Arabistan'ı vurdu

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Necran Havalimanı'nda kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirdiklerini iddia etti.

Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin bilgi verdi.

Seri, Necran vilayetindeki havalimanında "hassas bir hedefin" kamikaze İHA ile vurulduğunu öne sürdü.

HUSİLERDEN "İHLALLERE KARŞILIK VERİLDİ" AÇIKLAMASI

Saldırının, Suudi Arabistan'a ait İHA'ların Yemen'in Sada ve Hacce kentlerindeki hava sahasını ihlal etmesi nedeniyle düzenlendiğini savunan Seri, operasyonun başarıyla sonuçlandığını iddia etti.

Husi Sözcüsü, "Suudi düşmana, hava sahamıza yönelik hiçbir ihlalin karşılıksız ve cezasız kalmayacağını vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

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SUUDİ ARABİSTAN'DAN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Yahya Seri, vurulduğunu iddia ettiği "hassas hedefin" ne olduğuna ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Suudi Arabistan makamlarından ise saldırı iddiasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.