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Husiler: Suudi Arabistan’a üç operasyon gerçekleştirdik, ölen askerler var

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#Husiler#Suudi Arabistan#Riyad Havalimanı
Husiler: Suudi Arabistan’a üç operasyon gerçekleştirdik, ölen askerler var
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2026 21:33

Husiler, Suudi Arabistan’da üç operasyon gerçekleştirdiklerini, saldırılarda ölen ve yaralanan askerler olduğunu açıkladı.

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Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Husiler'den yapılan açıklamada, Riyad Havalimanı, Hamis Muşayt’taki hava üsleri ve Cizan’daki donanma üssüne saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda askerlerin öldüğü ve yaralandığı iddia edilirken sayı verilmedi.

YEMEN'DEN AÇIKLAMA

Yemen ordusu Husileri hedef alan son saldırılarının detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Mecid Abdullah en-Nezzili, son 24 saatte Yemen Şafağı Operasyonu kapsamında Husilere ait askeri hedeflere yönelik 736 hassas saldırı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu operasyonlar sonucunda Husilerin komuta kademesinden ve saha unsurlarından yaklaşık 307 kişi etkisiz hale getirilmiş, toplam 68 askeri araç ile ağır ve orta çaplı silah imha edilmiş veya kullanılamaz hale getirilmiştir" açıklamasında bulundu. Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin Husiler üzerindeki askeri baskıyı sürdürdüğünü vurgulayan en-Nezzili, "Bu süreçte uluslararası insancıl hukuk hükümlerine bağlı kalınmakta ve siviller ile sivil unsurların korunması için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" hatırlatmasını yaptı.

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#Husiler#Suudi Arabistan#Riyad Havalimanı

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