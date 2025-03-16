Husiler kimdir, askeri güçleri ne kadar, ne zaman kuruldu? 'Çoğu ülkenin sahip olmadığı silahlara sahipler, ABD için büyük bir tehdit'

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Yemen’in kuzeyindeki Sada kentinde 1990'larda Mümin Gençler Hareketi olarak kurulan ve daha sonra Ensarullah Cemaati adını alan Husiler, ülkede devam eden iç savaşta Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere Yemen'in önemli bir kısmını elinde bulunduruyor.

Yemen'de, Şiiliğin Sünniliğe en yakın kolu sayılan ve bir zamanlar Yemen'i yöneten Zeydi mezhebine mensup kesim içinde şekillenmeye başlayan Husiler, siyasi bir hareket olarak 1992'de Hüseyin Bedreddin el-Husi tarafından kuruldu.

Hüseyin el-Husi, ruhani önderliğini babası Bedreddin el-Husi’nin yaptığı Mümin Gençler Cemaati’ni Ensarullah Hareketi adıyla siyasi ve silahlı bir harekete dönüştürdüğü 2004 yılına kadar yönetti.

Husiler ile Yemen hükümeti arasında ilk savaş, Yemen hükümetinin 2004'te Sada'daki sınırlı çatışmalarda 3 askerin öldürülmesinden Husileri sorumlu tutmasıyla çıktı ve 2010 yılında taraflar arasında varılan ateşkesle sona erdi.

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EN ÖNEMLİ DESTEKÇİSİ İRAN

Kurucusu Husi'nin adına nispeten "Husiler" olarak anılan Ensarullah Cemaatinin en bariz ve önemli destekçisi İran olarak biliniyor.

İran tarafından mali ve askeri olarak desteklenen Husiler, 2004'ten 2010'a kadar hükümet güçleriyle savaşırken, Arap Baharı'nın en önemli ülkelerinden biri olan Yemen'de Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in 2012'de devrilmesinin ardından ülkedeki nüfuzunu güçlendirmeyi başardı. Uzun süren halk hareketi sonrası Yemen'de bir türlü istikrar sağlanamaması sonucu bir hükümet krizi oluşmuş, Husiler de başkent Sana başta olmak üzere ülkenin önemli bir kısmını ele geçirmişti.



İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Devrik lider Ali Abdullah Salih'in ardından Cumhurbaşkanı olan Abdurabbu Mansur Hadi'nin gittiği Suudi Arabistan'ın öncülüğünde kurulan ve 10 ülkeden oluşan Arap Koalisyonu güçleri Mart 2015'te Husilere karşı operasyon başlatmış ve meşru hükümete destek vermişti.

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Ülkede büyük bir insani trajediye yol açan ve yıllar süren iç savaşın ardından Suudi Arabistanlı yetkililer, Umman'ın arabuluculuğuyla ilk kez 9 Nisan 2023'te Sana'da Husilerle bir araya geldi.

Eylül 2023'te Suudi Arabistan’da Husiler ile Suudi yetkililer arasında barış sürecini destekleyen bir yol haritasının geliştirilmesi ve Yemen'deki iç savaşın sona erdirilmesi amacıyla 5 gün süren görüşmeler başlatılmıştı.



ABD medyasında yer alan haberlerde Husiler için 'Terlikle savaşan adamlar', 'Sandal giyen savaşçılar', 'Çıplak ayaklı gerillalar' ifadeleri dikkat çekti.

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Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD ise küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurmuştu.



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Husiler, Yemen'in başkenti Sana'yı ele geçirdikleri 2014 yılından bu yana askeri yeteneklerini istikrarlı bir şekilde geliştiriyor. Savunma uzmanlarına göre, İran teçhizatı veya bileşenleriyle yapılan silah cephaneliği, balistik ve seyir füzelerinin yanı sıra insansız hava araçlarını da içeriyor.

Bugün dış basında yer alan analizlere göre, ABD'nin Husilerin cephaneliğinin büyüklüğü veya bunları nereden edindikleri konusunda kafası hala karışık. Üst düzey bir ABD'li yetkili TWZ'ye yaptığı açıklamaya göre Husiler cephaneliklerini geliştirme konusunda oldukça yenilikçi ve şimdiye kadar düzenlenen onlarca hava saldırısı grubun silah üretme yeteneklerini durduramadı.



New York Times gazetesine göre, Husilerin cephaneliğinin büyük bir kısmı yer altında gömülü.

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AP haber ajansı Husiler'in ABD için 'büyük bir tehdit' olduğunu vurgularken Amerikan düşünce kuruluşu Atlantic Council ise Husi direnişinin uzun geçmişine dikkat çekti ve "Mevcut hava saldırılarının Husileri caydırması pek olası değil. Husilerin yalnızca İran'dan değil, aynı zamanda Çin ve Rusya'daki tedarik ağlarından da destek aldığı göz önüne alındığında, Amerika Birleşik Devletleri'nin dünkü hava saldırılarından daha fazla kaynak kullanması gerekecek. Bu ek kaynaklar, Rusya ve Çin ile diplomatik angajman, Husilere ikmalleri engellemek için ek deniz kaynakları ve İran'a baskı politikası olabilir" ifadelerini kullandı.



Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de birkaç ay önce yaptığı bir açıklamada grubun cephaneliğine dikkat çekmiş, pek çok ülkede bulunmayan gelişmiş askeri silahlara sahip olduklarını, bunların başında da füze gücünün geldiğini belirtmişti.

"Birçok ülkede bulunmayan gelişmiş askeri silahlara sahibiz ve bunların başında da hayati ve etkin bir rol oynayan füze gücü geliyor." diyen Husi açıklamasında Yemen'in deniz gücü, insansız hava araçları (İHA), kara kuvvetlerinin ileri bir seviyeye ulaştığını kaydetmişti.