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Husiler: İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nı hipersonik füzeyle hedef aldık

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#Husiler#İsrail#Tel Aviv
Husiler: İsrailin Ben Gurion Havalimanını hipersonik füzeyle hedef aldık
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2025 20:56

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı hipersonik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu.

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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya platformu Telegram'dan yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Husi silahlı kuvvetlerine bağlı füze birliklerinin, Ben Gurion Havalimanı'na hipersonik balistik füzeyle nitelikli "askeri operasyon" düzenlediğini kaydeden Seri, füzenin hedefini başarıyla vurduğunu ifade etti.

Seri, İsrail'in füze savunma sistemlerinin balistik füzeyi engelleyememesi dolayısıyla milyonlarca İsraillinin sığınaklara sığındığını ve havalimanındaki operasyonların yaklaşık bir saat boyunca durdurulduğunu aktardı.

Sözcü Seri, Tel Aviv'in Yafa bölgesinde de hayati önem taşıyan bir İsrail hedefine "Yafa" tipi insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediklerini belirtti.

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#Husiler#İsrail#Tel Aviv

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