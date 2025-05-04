Husiler İsrail'e saldırdı: Tel Aviv ve Kudüs'te alarm verildi... Ülkenin en büyük havalimanı vuruldu

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İsrail ordusu, Yemen'den Tel Aviv ve Kudüs çevresine çok sayıda füze fırlatıldığını açıkladı. İsrail'in bazı bölgelerinde saldırı nedeniyle "acil" kodlu uyarı verildi.

İsrailli yetkililer, "füzelerin engellenmesi için çeşitli girişimlerde bulunulduğunu" ve "İsrail'in merkezinde bir füzenin düştüğüne dair raporlar alındığını" kaydetti. IDF, ülkenin en büyük havalimanı olan Ben Gurion'un isabet aldığına yönelik raporları incelediklerini kaydetti.

AFP muhabirleri, Tel Aviv yakınlarındaki ülkenin en büyük havalimanı Ben Gurion'da patlama sesleri duyduklarını belirtti. israil basını da Ben Gurion'un isabet aldığını doğruladı.

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BEN GURİON HAVAALANI VURULDU

İsrail'in devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı isabet aldı. Haberde, saldırı nedeniyle havaalanının iniş ve kalkışlara kapatıldığı ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'in merkezine düşen bir füze rapor edildiği aktarıldı. Açıklamada, İsrail'in birçok bölgesinde çalan sirenlerin ardından Yemen'den fırlatılan füzeyi engellemek için çeşitli girişimlerde bulunulduğu, ancak Ben Gurion Havalimanı bölgesinde bir füzenin engellenemediği belirtildi.

IDF, "Yemen'den fırlatılan füzeyi engellemek için birkaç girişimde bulunuldu. Ben Gurion havalimanının bulunduğu bölgenin isabet aldığı tespit edildi" denilirken, saldırı sonucu can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmedi. Yetkililer, incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

3 KİŞİ YARALANDI

Times of Israel gazetesinin haberinde, 6 kişinin saldırı sonucu yaralandığı kaydedildi. Sağlık görevlileri, yaralanan kişilerin İsrail vatandaşı olduğunu belirtti. Yaralıların durumunun iyi olduğu ve tedavi altına alındıkları açıklandı.

Ben Gurion Havalimanı yetkilileri, saldırının ardından uçuşların kısa süreliğine durdurulduğu bilgisini paylaştı. İlk incelemelerin ardından uçuşların yeniden başlatıldığı duyuruldu.

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Yemen'deki Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

SAVUNMA BAKANI KATZ'DAN MİSİLLEME AÇIKLAMASI

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Husilerin Ben Gurion Havalimanı'na yönelik saldırısına "sert bir yanıt vereceklerini" söyledi. Katz, "Bize kim vurursa, biz de onu yedi kat daha güçlü vuracağız" diyerek Yemen'e misilleme tehdidinde bulundu.

Yetkililer, füzenin birkaç metre genişliğinde bir alanı etkilediğini ifade ederek, isabet alan bölgede "küçük çaplı bir krater" oluştuğunu kaydetti.

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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz