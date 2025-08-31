Husiler İsrail'e karşı intikam yemini etti: 'Yüzleşmeye hazırız!' İsrail'de güvenlik alarmı

Haberin Devamı

Grup, saldırıya hedef olan toplantının, bakanların hükümet faaliyetlerini değerlendirmek amacıyla düzenlenen rutin bir çalıştay olduğunu belirtti. Husi kaynakları, saldırı sırasında çok sayıda kişinin de ağır yaralandığını açıkladı. Er-Rehavi, İsrail'in İran destekli Husilere karşı yürüttüğü operasyonda öldürülen en üst düzey isim oldu.

Husilerin Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi el-Meşat, yayınladığı video mesajında, “Allah’a, sevgili Yemen halkına, şehit ve yaralı ailelerine söz veriyoruz ki intikamımızı alacağız ve yaraları zafere dönüştüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Husi Savunma Bakanı Tümgeneral Muhammed Nasır el-Atıfi de saldırının hemen ardından televizyon ekranına çıkarak açıklamalarda bulundu. El-Atıfi, “ABD destekli Siyonist düşmanla her düzeyde yüzleşmeye hazır olduklarını" vurguladı.

Husilerin Başbakanı Ahmed er-Rehavi

İSRAİL KABİNE TOPLANTILARI 'DAHA GÜVENLİ BİR YERE' TAŞINACAK

İsrail, Yemen'e düzenlediği saldırıda İran destekli Husilerin Başbakanı Ahmed Galib er-Rehavi'yi öldürmesinin ardından kabine toplantılarını daha güvenlikli bir yere taşıma kararı aldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, bugün yapılacak haftalık kabine ile Güvenlik Kabinesi toplantılarının daha güvenlikli bir yere taşınması kararının, Yemen ve Gazze Şeridi'nde Hamas ile Husilerin üst düzey isimlerinin hedef alınmasının ardından verildiği ifade edildi.

Haftalık kabine toplantısının öğle saatlerinde yapılması, Güvenlik Kabinesi'nin ise yerel saatle akşam 18.00'de gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

İSRAİL'İN LİDERLERİ ÖLDÜRME STRATEJİSİ

CNN'in haberine göre, üst düzey isimlere yönelik saldırılar, İsrail’in Orta Doğu'daki yeni stratejisinin bir parçası. İsrail, Gazze’ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana bölgede İran destekli gruplara karşı istihbarat gücünü kullanarak saldırılar düzenliyor.

Geçtiğimiz yıl Hamas lideri İsmail Haniye, İran’ın başkenti Tahran’da gerçekleştirilen bir suikastla öldürülmüştü. Bu saldırıdan 2 ay sonra, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah Beyrut’ta düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitirmişti.

2024 yılının ekim ayında ise Gazze’de Hamas lideri Yahya Sinwar öldürülmüştü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Sinwar’ın kardeşi Muhammed Sinwar’ın da “muhtemelen” hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

2024 Aralık ayında Katz, İsrail’in Husilerin üst düzey liderlerini hedef alacağını duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, “Tıpkı Haniye, Sinwar ve Nasrallah’a Tahran, Gazze ve Lübnan’da yaptığımız gibi, Husilerin stratejik altyapılarını vuracağız ve liderlerini ortadan kaldıracağız. Aynısını Hudeyde ve Sana’da da yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz

İRAN'DAN TAZİYE MESAJI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Yemen'de Husilere bağlı hükümetin Başbakanı Ahmed Galib er-Rehavi ile bazı üst düzey yetkililerin hayatını kaybettiği İsrail'in saldırılarına ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Pezeşkiyan, yayımladığı başsağlığı mesajında, "Siyonist rejimin (İsrail) Yemen'e karşı işlediği ve Başbakan ile bu ülkedeki bir grup üst düzey yetkilinin şehit düşmesine yol açan terör suçu, işgal altındaki Filistin'deki bu çetenin alçak ve suçlu yapısını bir kez daha ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

İsrail'in küresel tehdit olduğunu belirten İran Cumhurbaşkanı, "Uluslararası toplumun, barışa, hukuka, ahlaka ve insanlığa yönelik en büyük tehdit haline gelen bu rejimin isyanını ve hukuksuzluğunu durdurmak için derhal harekete geçmesi gerekiyor" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan

HUSİLERİN LİDERLERİ İLK KEZ HEDEFTE

İsrail, er-Rehavi'nin öldüğü saldırıda ilk kez Husi liderlerini doğrudan hedef aldı. İsrail hava kuvvetleri, bu saldırıda başkent Sana’daki cumhurbaşkanlığı sarayının bulunduğu askeri üsse de yoğun bombardıman gerçekleştirdi. Aynı operasyonda iki enerji santrali ile bir yakıt depolama tesisi de vuruldu.

Geçmişte İsrail, Yemen’de Husilerin askeri hedeflerine ve kullanılan sivil altyapıya saldırılar düzenlemişti. Ancak son operasyon, üst düzey Husi liderlerini tek seferde hedef alması bakımından farklı bir nitelik taşıyor.

Husiler, 2014 yılında Sana’yı ele geçirerek uluslararası alanda tanınan hükümeti devirmişti. O tarihten bu yana ülkenin kuzeyi büyük ölçüde Husilerin kontrolünde bulunuyor. Suudi Arabistan’ın öncülük ettiği koalisyon yıllardır grubu devirmeyi başaramadı.