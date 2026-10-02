Husiler bu kez de Medine’yi hedef aldı

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Açıklama Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki’den geldi. Maliki yayımladığı yazılı açıklamada, 2 gün önce Medine-i Münevvere’yi besleyen Taybe Elektrik Santralına İHA’yla saldırı düzenlendiğini belirterek, kalıntılardan elde edilen bulgulara göre saldırının Husiler tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

Saldırı sonucu trafolardan birinin devre dışı kaldığını ancak elektrik şebekesinin olumsuz etkilenmediğini kaydeden Maliki, “Medine’deki Mescid-i Nebevi’ye elektrik hizmeti sağlayan sivil bir tesisi hedef alan bu korkakça terör eylemi, bu radikal milislerin Harameyn eş-Şerifeyni hedef alma yaklaşımının bir uzantısıdır. Bu saldırı ayrıca, Mekke ile Medine’yi hedef alarak dünya çapındaki milyonlarca Müslümanın duygularını kasıtlı olarak kışkırtma çabasıdır” ifadelerini kullandı.

ANKARA KINADI

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Türk Dışişleri Bakanlığı, Husilerin, Mescid-i Nebevi’ye hizmet veren sivil altyapıya yönelik saldırısını şiddetle kınadığı bir mesaj yayımladı. Açıklamada, “Suudi Arabistan’ın egemenliği ve güvenliğini tehdit eden, İslam dünyasının mukaddes değerlerini hedef alan provokasyon amaçlı bu saldırılar derhal ve koşulsuz olarak son bulmalıdır” ifadelerine yer verildi.